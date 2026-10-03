Muere hombre tras choque entre motocicleta y vehículo en Autovía del Coral

El accidente ocurrió durante la mañana del viernes 2 de octubre. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre de 39 años murió durante un accidente de tránsito en la Autovía del Coral, próximo a La Estancia, en dirección este-oeste.

La víctima fue identificada como Leonardo Lafen Adonnis, de 39 años, de nacionalidad dominicana, quien quedó tendido sobre el pavimento tras la colisión y posteriormente fue declarado fallecido.

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El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana del 2 de octubre de 2026, cuando la motocicleta que conducía Lafen Adonnis colisionó con un vehículo Subaru Sambar, blanco, conducido por Ricardo Feliz Feliz, de 47 años.

Sin datos sobre los vehículos involucrados

Hasta el momento no se han establecido los datos de la motocicleta involucrada en el accidente.

Tras el hecho, Feliz Feliz fue detenido y trasladado al destacamento de Benedito, mientras el vehículo quedó retenido para los procedimientos correspondientes.

Al momento del reporte se realizaba el levantamiento del cadáver, mientras las circunstancias en que ocurrió la colisión permanecen bajo investigación.