Haitiano muere tras recibir disparo durante operativo de Migración en Verón-Punta Cana

El haitiano fallecido habría sido herido durante una persecución luego que supuestamente intentara escapar de los agentes de migración ( DE ARCHIVO Y CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. )

Un haitiano de 23 años murió tras recibir un disparo durante un operativo realizado por agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en el sector Villa Playboy, en el distrito municipal de Verón, Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Clerger Rodler, quien, de manera preliminar, falleció a consecuencia de una herida provocada por un proyectil de arma de fuego en el lado izquierdo del tórax.

El hecho ocurrió la tarde del ayer, cuando miembros de la DGM realizaban un operativo de control de extranjeros en condición migratoria irregular en la zona.

Tras una persecución contra la víctima

Durante el operativo se produjo una persecución en la que el joven habría intentado escapar y terminó en el techo de un centro médico del mencionado sector. Posteriormente, resultó herido de bala y cayó sobre el pavimento.

El cadáver fue levantado por las autoridades y trasladado a la morgue del Hospital Municipal de Verón-Punta Cana. El médico legista actualmente estableció de manera preliminar que la muerte estuvo relacionada con un shock hemorrágico provocado por la herida de arma de fuego.

El cuerpo será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos correspondientes.

Según las autoridades, se investigan las circunstancias exactas del trágico hecho y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.