Incendio afecta un apartaestudio en la avenida Lope de Vega

El apartaestudio está ubicado en un tercer piso de un edificio. ( DIARIO LIBRE/HENRY ARVELO )

Un incendio registrado la tarde de este domingo en un apartaestudio ubicado en la avenida Lope de Vega, próximo a la avenida Euclides Morillo, movilizó cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. No hubo lesionados.

El reporte del fuego fue recibido alrededor de las 4:00 de la tarde, tras lo cual las unidades de emergencia se trasladaron al lugar para atender el siniestro que fue sofocado.

El apartaestudio, ubicado en el tercer piso de una edificación, resultó totalmente calcinado.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio, debido a que las autoridades continúan con el proceso de investigación y levantamiento de evidencias.

Al lugar también se presentó personal de la Inspectoría de Establecimientos Públicos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que realiza las labores correspondientes para determinar el origen del fuego.

De manera preliminar, no se reportaron personas heridas ni en peligro, mientras que los daños ocasionados por el incendio serían de carácter material.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro