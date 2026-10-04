Piden investigar muerte de teniente de FARD; familia denuncia recibió un disparo durante persecución

élsido Polanco Plascencia, teniente de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) ( CEDIDA POR ALLEGADOS A DIARIO LIBRE )

La muerte de un teniente de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) en un supuesto accidente de tránsito es cuestionada por sus familiares, quienes aseguran que el oficial fue perseguido en motocicleta y recibió un disparo antes de perder el control y caer al pavimento.

La familia de Nélsido Polanco Plascencia, con el acompañamiento del defensor de los derechos humanos Diógenes Ozuna, coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en el distrito municipal San Luis, pidió al Ministerio Público y a la Policía Nacional esclarecer las circunstancias de su muerte, ocurrida la noche del viernes en el sector Valiente, de La Caleta, Boca Chica.

Los parientes vinculan además el hecho con un episodio ocurrido años atrás, cuando Polanco Plascencia aún era sargento y, según su versión, se enfrentó con cuatro hombres que presuntamente intentaron asaltarlo. Dos de ellos habrían muerto y otros dos resultado heridos.

Persecución

De acuerdo con el relato de los allegados, el teniente se desplazaba en una motocicleta cuando pasó por un lugar donde se encontraba un grupo de motoristas y habría observado una situación que llamó su atención, por lo que se detuvo brevemente.

Los denunciantes aseguran que, posteriormente, se produjo un cruce de palabras entre el oficial y algunos de los motoristas, quienes supuestamente se fueron contra él.

Según esta versión, durante el incidente también habría resultado herido de bala un agente de la Policía Nacional que se encontraba en el lugar. El agente fue trasladado de urgencia al hospital traumatológico Dr. Darío Contreras, donde permanece interno.

Tras el altercado, de acuerdo con los parientes, Polanco Plascencia salió del lugar a bordo de su motocicleta, pero fue perseguido por un grupo de motoristas.

Durante la persecución, uno de los supuestos perseguidores habría realizado un disparo que impactó al oficial en uno de los ojos, provocando que perdiera el control de la motocicleta, cayera al pavimento y muriera.

Los denunciantes agregaron que el cuerpo del militar también presentó golpes en diferentes partes, que atribuyen a la caída y que, según su apreciación, pudieron contribuir a que el caso fuera presentado como un accidente de tránsito.

¿Una represalia?

El entorno cercano del oficial considera que la muerte podría estar relacionada con el incidente ocurrido años atrás, cuando Polanco Plascencia todavía tenía el rango de sargento.

Según explicaron, en aquella ocasión el militar habría sido interceptado por cuatro hombres que presuntamente intentaron asaltarlo. El enfrentamiento habría terminado con dos de los supuestos agresores muertos y otros dos heridos.

Para sus allegados, resulta significativo que el hecho ocurrido la noche del viernes se produjera en la misma zona donde habría tenido lugar aquel intento de asalto, por lo que no descartan que la muerte del oficial haya sido una represalia.

No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y deberá ser establecida o descartada a partir de las investigaciones.

Identificar responsable Los denunciantes afirmaron que el motorista que presuntamente realizó el disparo huyó del lugar, por lo que exigieron a las autoridades identificarlo, apresarlo y ponerlo a disposición de la justicia, en caso de que las investigaciones determinen su responsabilidad.También reclamaron que el Ministerio Público y la Policía Nacional realicen un levantamiento exhaustivo de las circunstancias en que ocurrió la muerte y que sean tomadas en cuenta las distintas versiones sobre el hecho.El caso permanece bajo investigación, mientras los deudos insisten en que existen elementos que, a su juicio, contradicen la hipótesis de un accidente de tránsito y apuntan a una posible acción criminal.Hasta el momento, la persecución, el disparo y la posible represalia forman parte de la versión ofrecida por los allegados y deberán ser comprobados por las autoridades mediante las evidencias, testimonios y demás diligencias correspondientes.