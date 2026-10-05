Buscan a adolescente de 14 años que se lanzó al Yaque del Norte mientras huía de un hombre

Miembros de los organismos de socorro y agentes de la Policía Nacional mantienen la búsqueda en las proximidades del río Yaque del Norte ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una adolescente de 14 años permanece desaparecida desde el domingo luego de lanzarse a las aguas del río Yaque del Norte mientras huía de un hombre que presuntamente hirió con un arma blanca a una de las dos menores que se encontraban con él.

Por el caso se entregó a las autoridades Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz, señalado como la persona que habría trasladado en motocicleta a las dos adolescentes hasta las proximidades del río, en la comunidad de Mejía Abajo, Navarrete, provincia Santiago.

De acuerdo con la versión ofrecida por Rodríguez Cruz a los investigadores, sostuvo una discusión con las menores y posteriormente las atacó con un cuchillo. Una de ellas resultó herida y logró escapar, mientras que la adolescente de 14 años se lanzó al río y desde entonces se desconoce su paradero.

La menor que consiguió huir alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Las autoridades también investigan una denuncia de presunta agresión sexual. Sobre este señalamiento, Rodríguez Cruz alegó que las adolescentes habían accedido a mantener relaciones sexuales con él. Las circunstancias en que ocurrieron los hechos permanecen bajo investigación.

Continúa la búsqueda

Organismos de socorro, agentes de la Policía Nacional y comunitarios mantienen las labores de búsqueda de la adolescente en distintos puntos del río Yaque del Norte.

El rastreo comenzó el domingo, luego de que se reportara su desaparición en las proximidades del afluente.

Según las informaciones preliminares, las dos adolescentes habían llegado durante la madrugada a la zona acompañadas por Rodríguez Cruz, quien se desplazaba en una motocicleta.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.