Otro asalto a mano armada se registró en una vivienda del Gran Santo Domingo, a menos de 48 horas del ocurrido en la residencia del actor Kenny Grullón y dos semanas después del registrado en la casa del artista Julián Oro Duro, que terminó con la muerte de su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

Esta vez, la víctima fue Luis Miguel Morillo, a quien le robaron mientras se encontraba en la casa de una vieja amiga con la que suele compartir.

El hecho ocurrió alrededor de 6:30 de la tarde del domingo 4 de octubre, en la residencia ubicada en el sector de Villa María, en el Distrito Nacional, específicamente en el denominado callejón El Semillero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-05-at-105513-am-faded0c3.jpeg Bianca Batista y Yeimali Carolina se encontraban en la casa cuando ocurrió el asalto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-05-at-105515-am-1-9b97e52e.jpeg Acta de la denuncia presentada por los afectados ante las autoridades. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Según relató Luis Miguel Morillo, el atracador llegó y entró armado a la casa de su amiga tras perseguirlo desde el colmado La Ruta, localizado a pocos metros de la vivienda, donde había estado comprando una cerveza.

Detalló que todo se desarrolló en pocos segundos, por lo que no tuvo tiempo de reaccionar y no le quedó otra opción que entregar sus pertenencias al antisocial.

"Me paré en el colmado que está en la esquina, compré una cerveza, luego de ahí vine con ella (la amiga) a buscar la cartera aquí a la casa, y ahí pasó todo... Yo no vi cuando él entró, pero sentí cuando manipuló la pistola. Yo no me rehusé y él me quitó las pertenencias", expresó.

Entre los artículos sustraídos, dijo, había una cadena de aproximadamente 22 gramos, un guillo, entre 20,000 y 25,000 pesos en efectivo, documentos personales como su carné de seguro médico, las licencias para conducir motocicletas y vehículos, así como tarjetas de crédito y débito, las llaves de su casa y de su motor, y un celular iPhone 16 Promax.

"Primero me dijo quítate la cadena, dame el guillo, dame la cartera, dame el teléfono y echa para atrás", precisó.

El joven, quien se desempeña como impresor y reside en Villa Mella, y no en Canadá como ha circulado en redes sociales, agradeció a Dios por mantenerlo con vida e instó a los involucrados en el hecho a devolverle sus pertenencias.

De igual manera, reconoció el trabajo de los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes mantienen las indagaciones en torno al caso.

De hecho, durante las primeras horas de la mañana de este lunes, un equipo de Diario Libre presenció a varios agentes de la institución mientras realizaban un recorrido investigativo por el sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-05-at-105515-am-78d37dfb.jpeg Agentes de la Policía Nacional, asignados al Dicrim, realizan labores de investigación en la comunidad donde ocurrió el hecho. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

No conocen al asaltante

Además de Luis Miguel Morillo y su amiga, en la casa estaban el esposo de esta última, quien en ese momento se encontraba en una de las habitaciones, y otra allegada, quien estaba en la sala cuando ocurrió el robo.

Bianca Batista explicó que inicialmente no se percató de que se trataba de un atraco, debido a que el individuo mantenía el arma en una posición que ella no podía ver.

Según las investigaciones preliminares, el presunto asaltante ha sido identificado como Brayan Droga, quien habría salido recientemente de prisión, luego de estar recluido por otros casos relacionados con robos.

De acuerdo con Yunior Minier, empleado del colmado La Ruta donde Luis Miguel compró la cerveza, el antisocial estaba solo en el establecimiento antes de que llegara la víctima. Añadió que el hombre permaneció allí al menos 30 minutos jugando "maquinitas" y posteriormente salió detrás del joven asaltado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-05-at-105520-am-9fdce217.jpeg Este es el colmado desde donde Luis Miguel Morillo salió hacia la casa de su amiga Bianca Batista. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Cuando salió, él le cayó atrás; después me dijeron que al muchacho lo había atracado", enfatizó.

Tanto Morillo como Batista afirmaron desconocer al presunto asaltante, pero, conforme a testimonios de vecinos, se trata de una persona de la zona.