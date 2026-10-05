Policía espera autopsia para precisar muerte del militar de la FARD en Boca Chica

Hipótesis sobre represalias y vínculos con episodios pasados de legítima defensa. ( CEDIDA POR ALLEGADOS A DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional espera los resultados de la autopsia de Nélsido Polanco Plascencia, miembro de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), para establecer de manera inequívoca la causa de su muerte, ocurrida en La Caleta, Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El pasado domingo, la familia del oficial con el acompañamiento del defensor de los derechos humanos Diógenes Ozuna, coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en el distrito municipal San Luis, pidió al Ministerio Público y a la Policía Nacional esclarecer las circunstancias de su muerte, ocurrida en el sector Valiente, de La Caleta, Boca Chica.

Según la versión preliminar, el agente falleció la madrugada del pasado viernes tras un supuesto incidente originado por un roce de vehículos cuando viajaba en un vehículo Nissan placa G-307305. En el mismo incidente, el sargento de la Policía Arismendi Yosanis Rodríguez, de 32 años, resultó con múltiples heridas de bala.

Sin embargo, los parientes vinculan el hecho a un tema de venganza debido a un episodio ocurrido años atrás, cuando Polanco Plascencia aún era sargento y, según la versión de la familia, se enfrentó con cuatro hombres que presuntamente intentaron asaltarlo, resultando dos de ellos fallecidos y otros dos heridos.

Perseguido y baleado

Tras el altercado la noche del viernes, de acuerdo con los parientes, Polanco Plascencia salió del lugar a bordo de su motocicleta, pero fue perseguido por un grupo de motoristas.

Durante la persecución, uno de los supuestos perseguidores habría realizado un disparo que impactó al oficial en uno de los ojos, provocando que perdiera el control de la motocicleta, cayera al pavimento y muriera.

Los denunciantes agregaron que el cuerpo del militar también presentó golpes en diferentes partes, que atribuyen a la caída y que, según su apreciación, pudieron contribuir a que el caso fuera presentado como un accidente de tránsito.

"Estamos a la espera de la autopsia del señor Nélsido Polanco Plascencia para poder establecer ante una manera inequívoca la causa de muerte. Hasta el momento, el reporte que dio el médico legista actuante fue, pues, un trauma torácico abdominal producto de que él colisionó en el vehículo con una pared", sostuvo el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.