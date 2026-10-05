Las autoridades informaron este lunes sobre la incautación de 5,436.90 gramos de diversas sustancias narcóticas y el apresamiento de 61 personas durante operativos realizados en las provincias de San Juan y Barahona.

En la División de San Juan de la Maguana, que incluyó intervenciones en Las Matas de Farfán, El Cercado, Comendador y el Grupo de Tarea Carrizal, las autoridades decomisaron 2,267.80 gramos de sustancias.

También, fueron ocupados 1,784.20 gramos de presunta cocaína, 482 gramos de marihuana y 4.5 dosis de un material rocoso presumiblemente crack, además de seis balanzas.

Incautaciones en Barahona

En los distintos puntos de la provincia de Barahona fueron incautados 2,917 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, 250 gramos de marihuana y dos dosis de crack.

Durante las intervenciones también fueron ocupadas seis balanzas, entre otras evidencias.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que en ambas provincias se realizaron un total de 487 operativos y seis allanamientos, coordinados por fiscales de la zona, con el objetivo de desmantelar centros de acopio y puntos de venta de drogas en barrios y comunidades de la región Sur.

Los operativos estuvieron a cargo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el respaldo de miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Otras evidencias ocupadas

En el marco de las acciones desarrolladas en la región Sur, las autoridades también reportaron la ocupación de RD$29,518 y US$34, así como 20 teléfonos celulares, una radio de comunicación, una máquina tragamonedas, cuatro motocicletas y tres armas blancas.

Las autoridades informaron que las 61 personas detenidas, así como las evidencias ocupadas durante los operativos, fueron puestas bajo la custodia del Ministerio Público de sus respectivas demarcaciones para los procedimientos correspondientes.