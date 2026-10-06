Ocho personas resultaron heridas este martes en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 5½ de la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís, donde colisionaron una guagua del transporte público y un camión.

La guagua, perteneciente a la Asociación de Transporte Seibano (Asotrasey) y correspondiente a la ruta El Seibo–Santo Domingo, identificada con la ficha 44, mientras el camión era de la empresa Aceite La Joya.

De acuerdo con las informaciones preliminares, entre los heridos se encuentra el chofer del autobús, Alejandro Peña, de 40 años, quien resultó ser el más afectado.

Los ocho heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Leopoldo Martínez, en Hato Mayor, donde recibieron atención médica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/acac8736-9fad-44b9-a471-14635c4f9758-fb6b6e48.jpg Camión y autobús que chocaron en la carretera Hato Mayor-San Pedro de Macorís. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

El director del centro de salud, Jesús de la Cruz Peguero, informó que el hospital recibió a ocho personas heridas, con edades comprendidas entre los tres y los 87 años, en su mayoría hombres.

"Hasta ahora, el chofer del vehículo es el más afectado. Se está buscando sangre", explicó De la Cruz Peguero.

El director indicó que cirujanos y médicos de emergencias atendían a los pacientes y evaluaban sus condiciones para determinar las medidas correspondientes.

Asimismo, señaló que el centro activó el protocolo de atención ante eventos con múltiples víctimas y que, de ser necesario, se realizarían traslados a otros centros de salud.

Trasladan un herido a Higüey

Horas después del accidente, Alejandro Peña, debido a la gravedad de sus condiciones, tuvo que ser trasladado al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGensa), ubicado en Higüey, provincia La Altagracia.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas a causa del accidente.

Al lugar se presentaron unidades de diferentes organismos de socorro y seguridad, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), para brindar asistencia a los afectados.