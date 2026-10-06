Buscan por tierra, agua y aire a menor de 14 años desaparecida en el Yaque del Norte

Unidades de distintos organismos de socorro participan en el operativo de búsqueda. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Organismos de socorro mantienen este martes la búsqueda de la menor de 14 años, desaparecida desde la madrugada del domingo luego de que supuestamente se lanzara a las aguas del río Yaque del Norte mientras huía de un hombre que presuntamente la atacó con un arma blanca.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la adolescente se encontraba en compañía de otra menor, de 16 años, quien también habría sido atacada. Esta última resultó herida y logró escapar.

Durante las primeras horas del operativo fueron encontradas varias prendas de vestir, entre ellas una blusa y ropa interior, que fueron reconocidas por la madre de la adolescente, como pertenecientes a su hija.

Operativo de búsqueda

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil en Santiago, informó que en la búsqueda participan brigadas acuáticas de Santiago y Mao, debido a que el operativo se desarrolla en una zona limítrofe entre ambas provincias.

Indicó que más de 70 voluntarios de la Defensa Civil participan en las labores, junto a miembros del Ejército de República Dominicana, la Armada, el Ministerio de Defensa, el Cesmet y otras instituciones coordinadas a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Arias explicó que el operativo incluye recorridos por tierra, agua y aire, con el uso de drones.

El socorrista señaló que el perímetro de búsqueda se extenderá por las zonas por donde pasa el río Yaque del Norte, incluyendo áreas de Valverde y Montecristi.

Detención y versiones

Por la desaparición de la menor hay una persona detenida, quien confesó en un video haberla agredido con un arma blanca. El detenido alegó que cometió la agresión luego de sostener relaciones sexuales con las menores. Esa versión la contradice la menor herida, quien dice que fueron abusadas por el atacante.

La investigación del caso está a cargo de Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

Hasta el momento, la magistrada no se ha referido al proceso investigativo.