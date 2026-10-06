Recuperan cuerpo de hombre reportado como desaparecido en canal de Santiago

El cuerpo del hombre fallecido tras ser recuperado del canal de riego Ulises Francisco Espaillat ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Defensa Civil recuperó la mañana de este martes el cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido desde la noche del lunes en el canal Ulises Francisco Espaillat (UFE), a su paso por el distrito municipal Santiago Oeste.

El fallecido fue identificado como Francisco Félix Familia, de 44 años de edad.

El hombre era buscado desde aproximadamente las 7:30 de la noche del lunes, cuando se reportó su desaparición en el referido curso de agua.

Operativo de búsqueda

Las labores estuvieron a cargo de miembros del Departamento Acuático de la Defensa Civil de Santiago Oeste, quienes mantuvieron el operativo de búsqueda desde anoche hasta localizar el cuerpo en el canal.

Para facilitar la recuperación del cuerpo, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) dispuso el cierre de una compuerta del UFE.

Procedimientos oficiales

Representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Ministerio Público y la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y los procedimientos correspondientes.