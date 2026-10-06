×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Defensa Civil
Defensa Civil

Recuperan cuerpo de hombre reportado como desaparecido en canal de Santiago

El fallecido fue identificado como Francisco Félix Familia

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Recuperan cuerpo de hombre reportado como desaparecido en canal de Santiago
El cuerpo del hombre fallecido tras ser recuperado del canal de riego Ulises Francisco Espaillat (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

La Defensa Civil recuperó la mañana de este martes el cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido desde la noche del lunes en el canal Ulises Francisco Espaillat (UFE), a su paso por el distrito municipal Santiago Oeste.

El fallecido fue identificado como Francisco Félix Familia, de 44 años de edad.

El hombre era buscado desde aproximadamente las 7:30 de la noche del lunes, cuando se reportó su desaparición en el referido curso de agua.

RELACIONADAS

Operativo de búsqueda

Las labores estuvieron a cargo de miembros del Departamento Acuático de la Defensa Civil de Santiago Oeste, quienes mantuvieron el operativo de búsqueda desde anoche hasta localizar el cuerpo en el canal.

Para facilitar la recuperación del cuerpo, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) dispuso el cierre de una compuerta del UFE.

Procedimientos oficiales

Representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Ministerio Público y la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y los procedimientos correspondientes.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.