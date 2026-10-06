Luego de 72 horas sin dar con nadie detienen búsqueda de dominicanos desaparecidos en viaje en yola

Personas en una yola en medio del mar ( FOTO DE ARCHIVO )

El paradero de unas 10 personas reportadas como desaparecidas en una embarcación irregular que salió desde Haina con destino a Puerto Rico y que fue localizada por la Guardia Costera de los Estados Unidos el pasado domingo 27 de septiembre aun se desconoce.

Según explicó una fuente que pidió hablar en condición de anonimato, la embarcación llegó a aguas jurisdiccionales de Puerto Rico, razón por la cual el manejo del caso fue asumido por las autoridades de los Estados Unidos.

Por lo tanto, agregó, la Marina de República Dominicana solo podría participar en las operaciones de búsqueda a solicitud de las autoridades estadounidenses, pero hasta el momento no se ha realizado dicha solicitud.

Explicó que la búsqueda de personas en el mar fue suspendida después de 72 horas, por lo que quienes no fueron localizados permanecen en condición de desaparecidos.

"Hasta ahora la información que manejo es que hay tres muertos de manera oficial. Aquellos desaparecidos permanecerán en esa condición hasta que aparezca un cadáver o algo que confirme que esa persona falleció.

Por lo tanto, no se puede afirmar que hayan perdido la vida hasta que no aparezca alguna evidencia que demuestre que murieron", explicó el agente.

Incertidumbre sobre la cantidad de personas involucradas en el hecho

El militar aseguró que, como no existe una lista oficial de los tripulantes, no se puede afirmar a ciencia cierta cuántas personas iban en el viaje ni cuántas realmente se encuentran desaparecidas.

Dijo que ha habido personas que se han puesto en contacto con la Marina preguntando por parientes que supuestamente iban entre los tripulantes, pero que, al no aparecer entre los 49 rescatados o los tres muertos identificados, no hay manera de confirmar si realmente viajaban en la yola.

"Se dice que en el viaje andaban sesenta, otros dicen que sesenta y dos, otros dicen que sesenta y cuatro. Entonces no se sabe un número específico", dijo.

¿Qué pasó?

Según un sobreviviente del naufragio que prefirió hablar en condición de anonimato, el "lío" en la yola se originó porque supuestamente una persona se habría negado a pagarle el monto requerido por el viaje al capitán.

Por esta razón este procedió a atacar con un machete a los pasajeros que se encontraban en la embarcación y aquellos que pudieron se lanzaron al mar para evitar ser golpeados con el arma.

Cuando se le preguntó a esta fuente sobre la identidad de esta persona, dijo que desconocía el nombre o la procedencia de y declinó continuar hablando.

El rescate

La Guardia Costera estadounidense en San Juan (Puerto Rico) informó el lunes 28 de septiembre sobre el rescate de cuarenta migrantes y de dos cadáveres tras el naufragio de una embarcación en la isla de Mona, reseñó la agencia EFE.

Según el comunicado difundido por las autoridades, los tripulantes del buque Tripiti informaron al mediodía a los operadores del Sector San Juan de la Guardia Costera sobre el rescate inicial de cuatro personas que se encontraban en el agua.

Los sobrevivientes estimaban, en ese momento, que habían unas 60 personas a bordo de la embarcación.

De acuerdo con la Guardia Costera, la embarcación improvisada volcó el domingo 27 de septiembre alrededor de las 11:00 de la noche, hora local, después de que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas.

La situación habría obligado a algunos de los ocupantes a lanzarse al agua e intentar nadar hasta la isla de Mona.

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