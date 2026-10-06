El misterio de la cisterna en Manganagua: Policía Nacional busca establecer identidad de la osamenta

La cisterna donde fue hallado el cadáver de una persona aún no identificada. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

La cinta policial que todavía rodea la vivienda del Respaldo Manganagua, donde fueron encontradas osamentas dentro de una cisterna, se ha convertido en el recordatorio de un hecho que tiene sorprendidos a los residentes.

"Nunca había pasado eso", afirmó Clarissa Nolasco, quien tiene su oficina en la zona y vive en el sector desde hace años al señalar que en el área no se había registrado un caso de esta magnitud.

Nolasco recordó que el único antecedente que conoce relacionado con una cisterna ocurrió tiempo atrás cuando una niña murió ahogada en un depósitos de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/whatsapp-image-2026-10-06-at-123658-pm-1-85bf20c8.jpeg La casa donde está ubicada la cisterna. (JOLIVER BRITO)

Aunque la calle se caracteriza por la calma, la mujer reconoció que en los últimos tiempos se han producido atracos en el sector, lo que mantiene preocupados a los moradores ante la falta de acciones de las autoridades.

Por su parte, otros ciudadanos prefirieron guardar silencio al intentar ser consultados por Diario Libre.

"A nosotros se nos dijo que no habláramos con nadie de nada", comentaron unos hombres que trabajaban en un taller cercano a la casa.

Casa deshabitada y joven desaparecido

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que los investigadores manejan la hipótesis de que las osamentas podrían corresponder a un ciudadano reportado como desaparecido hace un año.

Aclaró que esa versión debe ser corroborada con las evidencias.

"Todavía no podemos emitir conclusiones, ya que estamos a la espera de los resultados de los análisis forenses", expresó.

Según el informe preliminar, el propietario de la vivienda contrató a una empresa para limpiar la cisterna. Al llegar, el personal percibió un fuerte hedor y, al examinar el depósito, encontró las osamentas.

Pesqueira precisó que la casa estaba deshabitada y que, al parecer, su dueño planeaba hacerle algunas reparaciones.

Los restos están en proceso de análisis para su identificación.

"Oportunamente podremos ofrecer mayores detalles de este caso", indicó.

Padre pide prueba de ADN

Jorge Vargas solicitó que se realice una prueba de ADN para determinar si los restos son de su hijo, Jeffrey Francisco Vargas Ramírez, de 22 años, desaparecido desde el 6 de septiembre.

El vocero confirmó que los datos del joven reportado como desaparecido fueron enviados al área correspondiente.

Calle a oscuras

Residentes denunciaron que hace alrededor de un mes y medio desconocidos se llevaron dos de las lámparas del alumbrado público, por lo que parte de la vía queda a oscuras durante la noche.

Dijeron no saber si ese hecho guarda relación con el hallazgo, pero consideran que también debe investigarse.

En el patio frontal de la casa, junto a un muro bajo, permanece la tapa metálica de la cisterna.

Sobre el muro y en la acera quedaron guantes de látex y mascarillas desechables, mientras que cerca del depósito podían verse una bolsa negra y una cuerda.