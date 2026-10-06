MP informa hombre intentó matar a su padre a golpes en Arroyo Hondo II

Un hombre intentó presuntamente matar a su padre tras golpearlo en la cabeza con una pesa para ejercicios y posteriormente intentar asfixiarlo, durante un hecho ocurrido en una residencia del sector Arroyo Hondo II, en el Distrito Nacional, según reportes de las autoridades.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Engels Francis Espaillat Espinal atacó a su padre alrededor de las 2:30 de la tarde del pasado 1 de octubre, mientras la víctima se encontraba viendo televisión después de almorzar.

La nota de prensa dice que el imputado golpeó a su padre en la cabeza con una pesa, provocando que cayera al suelo. Una vez allí, le propinó un segundo golpe y luego intentó asfixiarlo al taparle la boca y ejercer presión sobre su cuello.

La víctima logró defenderse y pedir auxilio a gritos, lo que permitió que varios vecinos acudieran al lugar y lo socorrieran, evitando que el imputado consumara la agresión.

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El padre de Espaillat Espinal sufrió lesiones que requirieron atención médica, según consta en el certificado médico legal incorporado al proceso.

Tras el hecho, el imputado fue arrestado en flagrante delito y posteriormente el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción.

Tres meses de prisión preventiva

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió la solicitud y le impuso tres meses de prisión preventiva, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.

El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como tentativa de homicidio agravado contra un ascendiente, conforme a los artículos 14 y 92.5 del Código Penal Dominicano.

La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el 4 de enero de 2027.