Incendio afecta parcialmente una mueblería en Santiago

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago combaten las llamas durante el incendio ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un incendio afectó anoche, lunes, una mueblería ubicada en el sector Gurabito, en Santiago, sin que se reportaran personas afectadas por las llamas ni por la humareda.

El establecimiento afectado es la mueblería Abreu Fernández, ubicada en la calle Imbert esquina Padre Billini, del referido sector.

El fuego afectó aproximadamente el 40 % del área de la mueblería y provocó pérdidas materiales significativas.

Respuesta de bomberos

La emergencia, reportada a las 7:25 p. m., movilizó cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, entre ellas dos camiones bomba y dos camiones cisterna.

Los bomberos realizaron labores de control, ventilación y enfriamiento de la estructura, evitando que las llamas destruyeran por completo la mercancía y el establecimiento.

La intervención también evitó que el fuego se propagara a los locales cercanos.

Investigación del incendio

El Departamento Técnico de los Bomberos y agentes de la Policía Nacional investigan las causas que provocaron el incendio.

Con este, suman dos los incendios registrados en los últimos días en mueblerías de Gurabito, un sector de Santiago caracterizado por la concentración de establecimientos dedicados a la venta de muebles y electrodomésticos.