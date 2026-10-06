El "narcomono" hallado entre pacas de cocaína ahora podría vivir en el Zoológico

Parte de los paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína ocupados en la lancha donde fue encontrado el mono exótico. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El mono exótico encontrado durante una operación contra el narcotráfico frente a las costas de Baní quedó bajo control de las autoridades ambientales y, una vez completados los procedimientos sanitarios correspondientes, sería entregado al Parque Zoológico Nacional (Zoodom).

El animal apareció en circunstancias poco habituales: viajaba en una de las dos lanchas interceptadas durante operativos simultáneos al sur de Punta Salinas. En esa embarcación fueron ocupadas 10 pacas con 281 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína.

Cuando aparece fauna silvestre o exótica, la competencia para determinar su condición, procedencia y destino corresponde principalmente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dentro de esa institución, la Dirección de Biodiversidad, adscrita al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, tiene entre sus funciones controlar la tenencia y el manejo de fauna exótica, atender casos de posesión ilegal, coordinar decomisos y evaluar especies que puedan representar riesgos para la biodiversidad dominicana.

¿Qué pasará con el mono?

El primer paso es determinar exactamente qué especie es.

Hasta ahora las autoridades no han informado la identificación científica y no han presentado imágenes del animal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/04102026-un-mono-exotico-viajaba-junto-a-281-paquetes-de-presunta-cocaina-en-una-lancha-interceptada-en-bani-samil-mateo-dominici78a0866-3c6ccf5d.jpg Miembros de la DNCD durante la presentación de los resultados del operativo realizado frente a las costas de Baní. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Antes de ser incorporado a una instalación como el Zoológico Nacional, el animal deberá pasar por una evaluación sanitaria y un período de cuarentena.

Ese proceso involucra también a las autoridades del Ministerio de Agricultura, particularmente a la Dirección General de Ganadería (Digega), que tiene bajo su estructura el Departamento de Cuarentena Animal.

En la evaluación se determina si un ejemplar presenta enfermedades infecciosas, parasitarias u otras condiciones que puedan afectar a personas o animales.

El zoológico como destino

Superada la fase sanitaria, el destino previsto sería el Parque Zoológico Nacional. Durante 2025, ejemplares ingresaron al parque por donaciones, incautaciones, intercambios y otras modalidades autorizadas.

En un operativo realizado por Medio Ambiente en Bávaro fueron recuperados 14 monos de especies exóticas, junto a guacamayos, pitones y otras especies. Los animales fueron posteriormente llevados al Zoológico Nacional para recibir atención y permanecer bajo custodia.