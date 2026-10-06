Recuperan cadáver de adolescente de 14 años desaparecida tras lanzarse al río Yaque del Norte

Recuperan el cadáver de la menor tras tres días desaparecida en el río Yaque del norte en operativo coordinado. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Representantes de diferentes organismos recuperaron próximo al mediodía de este martes el cadáver de la menor de 14 años, quien permanecía desaparecida desde la madrugada del domingo tras lanzarse a las aguas del río Yaque del Norte, en momentos en que presuntamente huía de un hombre que la habría atacado con un arma blanca.

El cuerpo de la adolescente fue localizado en la toma de Pontón, en el municipio Navarrete, varios kilómetros aguas abajo del lugar donde se produjo su desaparición, tras tres días de búsqueda.

Operativo de búsqueda

En el operativo participaron más de 70 voluntarios de la Defensa Civil, junto a miembros del Ejército de República Dominicana, la Armada, el Ministerio de Defensa y otras instituciones, coordinadas a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Las labores de búsqueda incluyeron recorridos por tierra y agua, además de sobrevuelos y el uso de drones para rastrear distintos puntos del afluente.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima se encontraba en compañía de otra adolescente, de 16 años, quien también habría sido atacada. Esta última resultó herida y logró escapar.

Detención y confesión

Por el caso permanece detenido Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz, quien, según las autoridades, confesó en un video haber agredido con un arma blanca a las adolescentes.

El detenido alegó que la agresión ocurrió después de sostener relaciones sexuales con ellas. Sin embargo, esa versión la contradice la adolescente que sobrevivió, quien asegura que ambas fueron víctimas de abuso sexual por parte del atacante.

Reacciones familiares

Los familiares de la víctima esperan que se haga justicia y que el responsable sea condenado a la pena máxima.

La investigación está a cargo de Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

Se espera que el cadáver de la menor de edad sea trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los estudios de lugar.