Hallan restos humanos en descomposición dentro de una cisterna en Manganagua

El hallazgo del cadáver en descomposición se produjo cuando una empresa de limpieza de cisterna inició las labores. ( ARCHIVO / DL )

Restos humanos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados dentro de la cisterna de una vivienda del sector Manganagua, en el Distrito Nacional, por empleados de una empresa de limpieza que habían sido contratados para dar mantenimiento al depósito.

Soraya Feble, representante de la empresa, explicó que al abrir la cisterna los trabajadores percibieron un olor muy fuerte y pensaron inicialmente que se trataba de un animal muerto, situación que, según dijo, encuentran con cierta frecuencia en este tipo de servicios.

"Cuando empezaron a sacar, vieron que eran restos de una persona descompuesta. Me mandaron fotos y me dijeron: ´Mire, esto no es un animal, esto es una persona´", relató.

Te puede interesar Hallan restos humanos carbonizados en municipio de Dajabón

Feble indicó que ordenó suspender los trabajos para no alterar la escena y se trasladó a la vivienda. Precisó que fue el propio dueño de la casa quien informó a las autoridades.

"No entiendo cómo esta casa se estuvo abasteciendo de esa agua, porque huele muy mal. De verdad, es algo sorprendente", expresó.

El Ministerio Público y los organismos de investigación tomaron el control de la propiedad y dispusieron el traslado de los restos para fines de identificación.

Hasta el momento, no se han revelado la identidad de la persona ni el tiempo que permanecieron los restos en la cisterna.

Padre pide prueba de ADN

Tras conocerse el hallazgo, Jorge Vargas solicitó que se practique una prueba de ADN para determinar si los restos corresponden a su hijo, Jeffrey Francisco Vargas Ramírez, de 22 años, desaparecido desde el 6 de septiembre de 2025.

Vargas explicó que desde ese día no ha vuelto a tener noticias de su paradero, pese a que presentó la denuncia correspondiente y ha continuado su búsqueda.

De acuerdo con su relato, el día de su desaparición Jeffrey estuvo en un colmado que solía frecuentar y, tras salir del lugar, la familia no volvió a saber de él.