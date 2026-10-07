Un hombre resultó herido la tarde del miércoles en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados cuatro vehículos en la Autovía del Este, próximo a la Cueva de las Maravillas, en el tramo que comunica a La Romana con San Pedro de Macorís.

De acuerdo con el coronel intendente del Cuerpo de Bomberos de Cumayasa, José Israel Nieves Acosta, el Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1 notificó a los organismos de socorro sobre el accidente.

Nieves Acosta informó que en el hecho resultó herido el conductor de un camión Hyundai, identificado como Gregorio López Jiménez, quien quedó atrapado en el vehículo debido al impacto.

El hombre fue rescatado por los bomberos y trasladado a un centro de salud en una unidad de emergencia que se encontraba en el lugar.

Rescate del conductor

El coronel indicó que, hasta el momento, las demás personas involucradas resultaron ilesas. Entre los vehículos accidentados había un automóvil Mustang que quedó debajo de un camión, cuyo conductor logró salir por sus propios medios.

Al lugar acudieron unidades de los cuerpos de bomberos de Río Higuamo, Cumayasa y San Pedro de Macorís, además de varias ambulancias y una unidad de asistencia vial.

Las autoridades trabajaron en el rescate del conductor atrapado, mientras que posteriormente correspondió a los organismos de tránsito realizar las labores relacionadas con los vehículos involucrados.

Causas del accidente

Hasta el momento no se ha establecido la causa del accidente.