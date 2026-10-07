Varias personas resultaron lesionadas la noche de este miércoles tras registrarse un accidente de tránsito entre una camioneta de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y un carro, en el semáforo de Friusa, en Verón-Punta Cana.

El Cuerpo de Bomberos de la localidad informó que recibió la notificación de la emergencia alrededor de las 6:48 de la tarde, por lo que fue despachada la unidad B-01, de la estación central.

Según se observa en imágenes suministradas a Diario Libre, la camioneta de la Digesett se volcó sobre el pavimento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/d22ac38f-1431-4557-bafe-8b691ec3e99a-f3b0a0a5.jpg Miembros de los Bomberos de Verón asisten en el accidente en Friusa mientras personas observan la escena. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Respuesta de emergencia

De acuerdo con el informe preliminar ofrecido por el raso N. Castro, comandante de la unidad, al llegar al lugar los bomberos constataron que no había personas atrapadas, aunque sí lesionadas.

Los miembros del cuerpo de bomberos realizaron las maniobras correspondientes mientras esperaban la llegada del personal de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Hasta el momento de la emisión del informe, la unidad de bomberos permanecía en el lugar atendiendo la emergencia.