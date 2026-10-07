Muere chofer de autobús involucrado en accidente que dejó ocho heridos en Hato Mayor

El conductor del autobús falleció a causa del fuerte impacto sufrido durante el accidente. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Alejandro Peña, de 40 años, quien conducía una guagua de la Asociación de Transporte Seibano (Asotrasey), falleció la noche de ayer, martes, horas después de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís.

El accidente se registró en el kilómetro 5½ de esa vía, donde la guagua, identificada con la ficha 44 y correspondiente a la ruta El Seibo–Santo Domingo, colisionó con un camión de la empresa Aceites La Joya.

Tras el impacto, ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas inicialmente al Hospital Leopoldo Martínez, en Hato Mayor. Entre los afectados se encontraba Peña, quien fue el más grave de los pacientes atendidos en ese centro de salud.

Atenciones de salud

El director del Hospital Leopoldo Martínez, Jesús de la Cruz Peguero, había informado que los pacientes tenían edades comprendidas entre los tres y los 87 años, en su mayoría hombres, y que se realizaban las gestiones para conseguir sangre para el chofer.

Debido a la gravedad de su estado, Peña fue trasladado posteriormente al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa), en Higüey, provincia La Altagracia.

Sin embargo, alrededor de las 7:30 de la noche de ayer se informó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito.

Con el fallecimiento de Peña, el accidente deja hasta el momento una persona fallecida y siete heridas.