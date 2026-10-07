Un miembro de la seguridad de una joyería resultó herido la tarde de este miércoles durante un intento de asalto al establecimiento, ubicado en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

El propietario de la tienda Gisac Jewelry, Deivi de León, relató que se encontraba en otro lugar cuando escuchó varios disparos y se trasladó al establecimiento al conocer lo ocurrido. Según explicó, al llegar encontró al miembro de la seguridad herido y procedió a asistirlo.

León destacó la actuación del seguridad, a quien describió como una persona que arriesgó su vida para proteger a los demás.

"Son las personas que tienen valor, las personas que están dispuestas, a base de un sueño, a dar su vida por los demás", expresó.

Su nombre no fue revelado.

Lo ocurrido

El hecho violento ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde en el establecimiento ubicado en la calle Mauricio Báez, entre las vías Alonso de Espinosa y María Montez.

De acuerdo con las versiones ofrecidas por testigos, dos hombres de desmontaron de una yipeta Mazda negra, mientras un tercer individuo permanecía en el interior del vehículo. Los dos que se desmontaron llevaban pasamontañas y ropa negra.

Los testigos indicaron que los hombres que descendieron del automóvil portaban armas de fuego y que, poco después de acercaron a la puerta del negocio y se produjo el intercambio de disparos.

Durante el tiroteo, uno de los disparos alcanzó al seguridad del establecimiento, quien resultó herido.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el intento de asalto ni han identificado al miembro de seguridad que resultó herido, debido a que el caso permanece bajo investigación.

Negocio familiar

León explicó que la joyería tiene más de 20 años de operaciones y que fue remodelada y ampliada luego del fallecimiento de su padre, como parte de los proyectos que desarrolló junto a su familia.

El propietario manifestó su preocupación por el incremento de la inseguridad y señaló que los hechos de este tipo obligan a los comerciantes a adoptar mayores medidas de protección en sus negocios.

Indicó, además, que tras lo ocurrido, tendrán que reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto el negocio como a las personas que trabajan en él.

"Cada negocio que uno tiene ahora tiene que estar más preocupado, tomar medidas diferentes", dijo.

También señaló que su madre suele permanecer en ocasiones en la joyería, por lo que hizo un llamado a quienes se dedican a cometer delitos a buscar alternativas alejadas del delito para ganarse la vida.

"Hay otro camino donde pueden luchar, que ahorren la vida de los demás", expresó el empresario a periodistas, quien pidió mayor seguridad en los barrios.