Una adolescente muerta, otra sobreviviente y versiones encontradas: interrogantes del caso Yosnely

Agentes de la Policía Nacional durante la búsqueda de la menor en las inmediaciones del río Yaque del Norte, en Navarrete, Santiago. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La búsqueda de Yosnely Álvarez terminó de la manera que su familia temía. Después de tres días sin noticias de la adolescente de 14 años, su cuerpo fue recuperado del río Yaque del Norte, en el municipio Navarrete, en Santiago, a varios kilómetros aguas abajo del lugar donde, según las informaciones preliminares, se lanzó mientras estaba herida.

El hallazgo del cadáver abre una investigación que deberá determinar qué ocurrió antes de que Yosnely terminara en el río y esclarecer las versiones encontradas sobre un episodio que involucra a otra adolescente, de 16 años, que sobrevivió, y un hombre.

En el centro de las investigaciones está Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz, de 29 años, quien se entregó a las autoridades el domingo y reconoció públicamente que estuvo con las dos adolescentes y que las atacó con un cuchillo.

Sobre sus hombros pesa, además, una denuncia de presunta agresión sexual que está bajo investigación.

La última vez que fue vista

Yosnely residía con su tía, Marielis Álvarez, en la comunidad de Barrero, en Navarrete, provincia Santiago.

Según relató su tía, la adolescente había salido desde el miércoles 30 de septiembre junto a la joven de 16 años.

Durante los días siguientes, aunque no la había visto personalmente, mantenía contacto y procuraba saber dónde se encontraba a través de llamadas y redes sociales.

"Yo me fui a trabajar el miércoles y es mi esposo cuando llega a la casa que me dice que la puerta estaba abierta y que las niñas no estaban. Pensé que estaban cerca y luego alguien me dijo que estaba con la amiguita en Puerto Plata", relató.

Días después, Yosnely quedó registrada en las cámaras de una estación de combustible. En las imágenes aparece junto a su amiga y un hombre en una motocicleta.

Ese hombre sería posteriormente identificado como Rodríguez Cruz.

De acuerdo con lo relatado por Marielis sobre la versión que habría ofrecido la adolescente sobreviviente, ninguna de las jóvenes conocía previamente al hombre. Este se habría presentado como motoconchista y ofrecido a transportarlas luego de que las menores le propusieran pagarle 200 pesos por el servicio.

Lo que admite el detenido

Antes de ponerse a disposición de las autoridades, Rodríguez Cruz concedió declaraciones a la plataforma digital Edwin Rivas Noticias.

Allí reconoció que recogió a las adolescentes en las proximidades de la panadería La Delicia, en dicho municipio, que posteriormente se detuvieron en una estación de combustible de Barrero y que luego se trasladaron hasta el río Yaque del Norte.

También admitió haber atacado a ambas con un cuchillo.

Según su relato, antes de la agresión se produjo un encuentro sexual que, aseguró, habría sido consentido por las adolescentes. Sin embargo, las autoridades investigan una denuncia de presunta agresión sexual realizada por la joven que consiguió escapar.

Rodríguez Cruz manifestó que el inicio de la discusión se debió a que una de las adolescentes supuestamente le habría dicho que tenía Sida.

"Saltó una con que tenía sida, ya usted sabe", declaró al ser cuestionado sobre el motivo de la discusión.

Cuando le preguntaron qué utilizó para agredir a las adolescentes, respondió: "Un cuchillo".

También reconoció que Yosnely estaba herida cuando entró al río.

"Ella se tiró al río", sostuvo.

Una adolescente consiguió escapar

La otra menor, de 16 años, logró abandonar el lugar pese a resultar herida durante el ataque.

Su testimonio constituye una pieza clave para reconstruir lo ocurrido debido a que estuvo presente durante los hechos y sobrevivió.

Tres días buscando a Yosnely

Desde que se reportó la desaparición, el río Yaque del Norte se convirtió en el centro de un amplio operativo.

Al menos 60 miembros de la Defensa Civil participaron desde el lunes en las labores para encontrar a la adolescente.

La búsqueda se realizó por tierra, aire y agua. Los equipos revisaron zonas de maleza y distintos puntos del afluente, mientras drones aéreos y acuáticos fueron utilizados para inspeccionar lugares de difícil acceso.

Durante tres días, familiares y rescatistas esperaron encontrar alguna señal de Yosnely.

Finalmente, comunitarios localizaron un cuerpo alrededor de las 11:00 de la mañana del martes en la toma de Pontón, en el municipio de Navarrete, varios kilómetros aguas abajo del punto donde la adolescente habría entrado al río.

Familiares acudieron al lugar para la identificación.

Era Yosnely.

El abuelo tuvo que identificarla

A Nelson Álvarez, abuelo de la adolescente, le correspondió una de las tareas más dolorosas: identificar el cuerpo de su nieta.

Tras confirmarse que se trataba de la menor que durante tres días habían buscado, el hombre reclamó justicia.

"Que le metan la pena máxima, para que no salga jamás de ahí", expresó.

El abuelo también sostuvo que el detenido habría tenido problemas previos con la justicia. Ese señalamiento deberá ser corroborado por las autoridades mediante sus registros oficiales.

"Lo soltaron y ve lo que vino a hacer. Si lo habían dejado preso, le hubiesen metido una pena bien grande, no hubiera agarrado a esa niña y no la hubiese masacrado como la masacró", manifestó en medio del dolor por la muerte de su nieta.

Nathaly Álvarez, prima de Yosnely, se sumó al reclamo familiar.

"Por favor, que no se quede impune esta muerte", pidió.

Un cuerpo encontrado, pero preguntas pendientes

El cadáver de Yosnely fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde los estudios correspondientes deberán contribuir a establecer la causa y manera de muerte y aportar elementos a la investigación.

Mientras tanto, Rodríguez Cruz permanece detenido.

Edward Fernández

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.