Cuerpo de adolescente recuperado del río Yaque del Norte presenta "heridas cortopunzantes"

Escena donde fue hallado el cadáver de Yosnely Álvarez, de 14 años ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El cuerpo de Yosnely Álvarez, la adolescente de 14 años hallada muerta en el río Yaque del Norte tras permanecer tres días desaparecida, presentaba varias heridas cortopunzantes, según informaciones preliminares obtenidas por Diario Libre durante el levantamiento del cadáver.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) deberá determinar mediante la autopsia la causa exacta de la muerte y establecer si esas lesiones estuvieron relacionadas directamente con el fallecimiento.

Hallazgo del cadáver

Su cuerpo fue localizado varios kilómetros aguas abajo del lugar donde, según las informaciones preliminares, se habría lanzado al río mientras estaba herida y trataba de escapar del hombre que, alegadamente, la había agredido sexualmente y atacado con un arma blanca.

El caso también involucra a otra adolescente, de 16 años, quien sobrevivió al episodio.

Presunto agresor

El presunto agresor es Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz, de 29 años, quien se entregó a las autoridades el pasado domingo.

Rodríguez Cruz reconoció en un vídeo que estuvo con las dos adolescentes y que las atacó con un cuchillo, versión que ahora es parte de las investigaciones que buscan determinar qué ocurrió antes de que Yosnely terminara en las aguas del Yaque del Norte.

El cadáver permanece en el Inacif para fines de la autopsia definitiva.