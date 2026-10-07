Mujer de 63 años denuncia robo y brutal agresión dentro de su vivienda en Barahona

La señora Dora Florián Gómez presenta hematomas e hinchazón en el rostro tras la agresión que sufrió durante un presunto robo en su vivienda ubicada en Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Una mujer de 63 años denunció este miércoles haber sido golpeada hasta perder el conocimiento por un individuo que presuntamente ingresó durante la madrugada a su vivienda, ubicada en el barrio Enriquillo en la provincia Barahona, y posteriormente sustrajo más de RD$30 mil producto de las ventas de un pequeño negocio que opera en la casa.

La señora Dora Florián Gómez acudió a la Fiscalía de Barahona para formalizar la denuncia por el hecho ocurrido durante la madrugada del pasado lunes. Según su versión, pudo identificar al supuesto responsable como un joven de aproximadamente 20 años, vecino del sector y conocido con el apodo de "La Liebre".

De acuerdo con el relato de la víctima y de su hija, Loris Miledis, el individuo habría roto una puerta ubicada en la parte trasera de la cocina para ingresar a la residencia mientras la mujer se encontraba sola.

La señora explicó que escuchó ruidos cuando el intruso se dirigía hacia su habitación, por lo que encendió una bombilla y logró verle el rostro. Al percatarse de que había sido descubierto, el hombre supuestamente la atacó.

Florián Gómez habría intentado correr hacia la puerta principal para salir a la calle y pedir ayuda, pero, según su denuncia, el individuo la alcanzó, la agarró por el cabello desde atrás y le propinó una patada que provocó que cayera al suelo y se golpeara fuertemente en el rostro.

La hija de la víctima afirmó que su madre recibió múltiples golpes y trompadas, principalmente en el rostro y el ojo izquierdo, hasta quedar inconsciente.

Según explicó, el diagnóstico médico entregado luego de ser atendida en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota establece que presenta hematomas en el rostro. La mujer también mantiene hinchazón en la cara producto de los golpes denunciados.

Asegura que reconoció al presunto agresor

La víctima sostiene que pudo reconocer al supuesto atacante debido a que, aunque llevaba un abrigo que le cubría parte de la cabeza, mantenía el rostro visible.

Además, relató que horas antes del hecho, alrededor de las 9:00 de la noche, el mismo joven habría acudido a su pequeño negocio a comprar un artículo y llevaba puesto el mismo abrigo con el que presuntamente ingresó posteriormente a la vivienda.

La mujer se dedica a la venta de provisiones desde su casa, entre ellas arroz, habichuelas y otros productos. Según denunció, mientras permanecía afectada por los golpes, el individuo habría revisado el área del negocio y cargado con más de RD$30 mil en efectivo.

Cuando recuperó el conocimiento, salió de la vivienda en busca de ayuda.

Cámara habría captado la salida

Aunque la residencia no cuenta con cámaras de seguridad, la familia indicó que una vivienda ubicada al frente sí dispone de sistema de videovigilancia.

La hija aseguró que las imágenes habrían captado el momento en que el presunto agresor salió por la parte frontal de la casa parcialmente desnudo y llevando prendas de vestir en las manos.

La familia también afirmó que posteriormente encontró un pantalón debajo de un mueble de la residencia, prenda que entienden podría pertenecer al individuo. Según explicaron, el pantalón fue localizado el martes mientras realizaban labores de limpieza.

Sobre esta circunstancia, los familiares expresaron sospechas de que el atacante pudiera haber tenido otras intenciones contra la mujer, aunque este señalamiento deberá ser determinado por las investigaciones de las autoridades.

Acuden a la Fiscalía

La hija explicó que cuando agentes policiales acudieron durante la madrugada para realizar el levantamiento inicial, la familia se encontraba con la señora en el hospital debido a las lesiones sufridas.

Posteriormente acudieron a presentar formalmente la denuncia, pero indicaron que el proceso no pudo completarse inicialmente por la ausencia del médico legista, por lo que regresaron este miércoles a la Fiscalía de Barahona.

La familia pidió que el caso sea investigado y que las autoridades actúen contra el responsable.

La señora manifestó que actualmente siente temor de permanecer en su propia vivienda después de lo ocurrido, debido a que el presunto responsable sería una persona conocida en el sector.