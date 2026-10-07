Yosnely: una tragedia con preguntas sobre la protección familiar

El cadáver de Yosnely Álvarez fue encontrado en el río Yaque del Norte. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La muerte de Yosnely Álvarez en Navarrete deja preguntas sobre la protección de dos adolescentes cuyas vidas transcurrían fuera de la convivencia cotidiana con sus progenitores. Una terminó en las aguas del río Yaque del Norte; la otra, de 16 años y ya madre soltera, sobrevivió herida. Además de esclarecer el ataque, el caso obliga a reconstruir quiénes las cuidaban, qué supervisión recibían y cuáles eran sus apoyos familiares.

El cuerpo de Yosnely fue localizado el martes, después de tres días de búsqueda. Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz, el hombre que estuvo con ambas adolescentes, se entregó a las autoridades y reconoció públicamente haberlas atacado con un cuchillo. El hombre las transportó en una motocicleta. La sobreviviente denunció una presunta agresión sexual. Los estudios forenses deberán establecer la causa y manera de muerte de su compañera.

Las informaciones disponibles difieren sobre la edad de Yosnely, situada entre 13 y 14 años. También presentan detalles pendientes de aclaración acerca de su residencia. Su tía, Marielis Álvarez, explicó que vivía con ella en Barrero. Su madre, Nelly Álvarez, declaró que había permanecido con una hermana suya y posteriormente con el abuelo. Negó que esos cambios respondieran a conflictos con su pareja.

Esos testimonios describen un cuidado distribuido entre familiares, pero todavía no permiten establecer cómo funcionaba. Falta precisar la participación de los progenitores, quién fijaba los horarios y qué seguimiento recibía la adolescente. La situación de su compañera incorpora otra responsabilidad: a los 16 años, además de sus propias necesidades de protección, tenía un hijo.

Quién la cuidaba

La crianza por tíos o abuelos no demuestra por sí sola abandono. Sin embargo, conocer las condiciones de esos hogares resulta indispensable para determinar si ambas contaban con acompañamiento suficiente y si existían dificultades que requerían intervención.

La cronología previa al ataque contiene vacíos. La tía relató que Yosnely había salido el miércoles 30 de septiembre con su amiga y que mantuvo contacto posterior mediante llamadas y redes sociales. Otro relato familiar sitúa una salida para comprar cena el sábado y la preocupación por su ausencia alrededor de la una de la madrugada del domingo.

Precisar dónde estuvo durante esos días, con quién permaneció y qué sabían sus responsables permitiría reconstruir su vida cotidiana. También falta conocer la situación escolar de ambas, su asistencia y cualquier alerta registrada por docentes u orientadores.

¿Trataron de huir?

Las dos adolescentes llegaron con el motorista a las orillas del Yaque del Norte, un hecho que el propio agresor reconoce. En las informaciones disponibles no se describe ningún intento de fuga durante el trayecto, incluida la parada para abastecer de combustible la motocicleta. Las versiones difieren sobre si habían acordado ir al río o si el hombre cambió el destino previsto.

Según la tía, que reproduce lo contado por la sobreviviente, las jóvenes no conocían al motorista y le ofrecieron 200 pesos para llevarlas a comprar comida y después acercarlas a sus casas. Rodríguez Cruz afirmó, en cambio, que era enamorado de ambas y que habían previsto comprar comida y dirigirse al río.

Las cámaras registraron la parada en una estación de combustible de Barrero. No está establecido que compraran la cena. La familiar sostiene que el hombre tomó la calle Cementerio y alteró el recorrido.

Rodríguez Cruz admitió haber utilizado un cuchillo y aseguró que Yosnely entró herida al agua. Su afirmación de un encuentro sexual consentido contradice la denuncia de la sobreviviente.

El esclarecimiento debe abarcar el ataque y la vida anterior de las adolescentes.