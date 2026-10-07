Reportan accidente múltiple en la Autovía del Este

Unidades de ambulancias y bomberos en el accidente. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

Un accidente múltiple que involucró varios vehículos, entre ellos un camión, ocurrió la tarde de este miércoles en la Autovía del Este, alrededor de dos kilómetros antes de la Cueva de las Maravillas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales.

La situación se ha complicado debido a que está lloviendo, lo que dificulta el tránsito vehicular.

Conforme a informes suministrados a Diario Libre, debido al impacto entre los vehículos involucrados en el siniestro, un carro quedó debajo de un camión. Hasta el momento, se desconoce si el conductor quedó atrapado en el vehículo o si logró salir por sus propios medios.

Al lugar se han presentado al menos ocho ambulancias y unidades del Cuerpo de Bomberos para dar asistencia. También, hay apostados agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para viabilizar el tránsito.

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El accidente, ocurrido antes de una curva que hay en la Cueva de las Maravillas, provocó que otros vehículos se accidentaran al reducir la velocidad y estar el pavimento mojado. Una ambulancia fue uno vehículos de los que impactó a otro, aunque no de gravedad.