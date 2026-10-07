Un hombre resultó herido durante un intento de asalto ocurrido la tarde de este miércoles en una joyería ubicada en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

El hecho se produjo en Gisac Jewelry, establecimiento ubicado en la calle Mauricio Báez, cuando dos hombres vestidos de negro y con pasamontañas intentaron ingresar al negocio.

El intento de asalto quedó captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a los dos hombres acercarse a la entrada del establecimiento. Uno de ellos portaba un arma de fuego.

Cuando abren la puerta, desde el interior de la joyería se producen varios disparos, lo que provoca que ambos retrocedan y huyan del lugar.

Las imágenes muestran que uno de los involucrados se refugia en un vehículo negro, del cual había descendido momentos antes para dirigirse hacia el establecimiento.

Investigación policial

De acuerdo con informaciones preliminares ofrecidas por la Policía Nacional, el hecho violento ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde y dejó una persona herida. No ha sido identificada hasta el momento.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que las autoridades investigan, además, la posibilidad de que uno de los presuntos asaltantes haya resultado herido durante el intercambio de disparos.

Pesqueira precisó que el asalto no llegó a materializarse y que el caso continúa bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho e identificar a los involucrados.