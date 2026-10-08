Ocupan cinco prendas impregnadas de presunta cocaína con destino a Bélgica

Las cinco prendas que fueron ocupadas con presunta droga que iba con destino a Bélgica. ( CEDIDA POR LA DNCD )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, ocuparon cinco prendas de vestir impregnadas de un polvo desconocido, presumiblemente cocaína, durante una inspección realizada en una empresa de envíos internacionales del Distrito Nacional.

De acuerdo con la DNCD, una de las unidades caninas alertó sobre la posible presencia de sustancias controladas en el interior de una caja.

Luego, siguiendo las instrucciones del fiscal actuante, los agentes aplicaron el protocolo de apertura del paquete y encontraron cinco prendas de vestir tipo polo, todas impregnadas de la presunta sustancia.

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Según los datos consignados en el manifiesto del envío, el paquete fue remitido por un hombre con domicilio registrado en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional, y tenía como destino la calle Rue Joseph Pavez, en el municipio de Anderlecht, Bruselas, Bélgica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-93511-am-c2c826d2.jpeg Las prendas fueron embaladas como evidencias. (DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-93515-am-77f0e887.jpeg Prendas de vestir impregnadas de un polvo presumiblemente cocaína. (DNCD) ‹ >

Destino del envío

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para identificar, localizar y arrestar a los responsables del frustrado envío.

Las prendas fueron embaladas como evidencias y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará la naturaleza y el peso exacto de la sustancia ocupada.