Ocupan cinco prendas impregnadas de presunta cocaína con destino a Bélgica
El paquete con la presunta cocaína tenía como destino Bruselas y fue enviado desde el Distrito Nacional
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, ocuparon cinco prendas de vestir impregnadas de un polvo desconocido, presumiblemente cocaína, durante una inspección realizada en una empresa de envíos internacionales del Distrito Nacional.
De acuerdo con la DNCD, una de las unidades caninas alertó sobre la posible presencia de sustancias controladas en el interior de una caja.
- Luego, siguiendo las instrucciones del fiscal actuante, los agentes aplicaron el protocolo de apertura del paquete y encontraron cinco prendas de vestir tipo polo, todas impregnadas de la presunta sustancia.
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Según los datos consignados en el manifiesto del envío, el paquete fue remitido por un hombre con domicilio registrado en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional, y tenía como destino la calle Rue Joseph Pavez, en el municipio de Anderlecht, Bruselas, Bélgica.
Destino del envío
El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para identificar, localizar y arrestar a los responsables del frustrado envío.
Las prendas fueron embaladas como evidencias y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará la naturaleza y el peso exacto de la sustancia ocupada.