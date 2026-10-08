Policía mata a tiros a joven acusado de asaltar y golpear a una mujer de 63 años en Barahona

Un joven de 19 años, señalado por la Policía Nacional como presunto responsable de varios robos, entre ellos un violento asalto contra una mujer de 63 años dentro de su vivienda, murió la mañana de este jueves durante un supuesto intercambio de disparos con agentes policiales en el sector Baitoíta, de esta ciudad.

El fallecido fue identificado como Joel Féliz Cuevas, alias “La Liebre”, quien, según el informe policial, era buscado mediante varias órdenes judiciales y había sido procesado en distintas ocasiones por hechos relacionados con robos.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando agentes de la Subdirección Regional Sur de Investigación (Dicrim), acompañados de miembros de la unidad de Acción Rápida, se presentaron en una vivienda ubicada detrás de un supuesto punto de venta de drogas, donde presuntamente se encontraba escondido el joven.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-100159-am-eb1a4137.jpeg La señora que habría sido asaltada y golpeada por el hoy occiso. (OMAR MEDINA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-100309-am-1-ce9c06f0.jpeg La Liebre era buscado activamente por la Policía. (POLICÍA NACIONEAL.) ‹ ›

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De acuerdo con la versión policial, Féliz Cuevas intentó escapar al percatarse de la presencia de los agentes y habría disparado contra estos, quienes respondieron a la agresión, ocasionándole las heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas.

Durante la intervención se produjo un intenso tiroteo que generó momentos de pánico entre los residentes de la zona, especialmente entre los niños y adolescentes que a esa hora salían de sus viviendas para dirigirse a los centros educativos.

La Policía informó que en el lugar fue ocupada una pistola calibre .380, con marca y numeración ilegibles, que será sometida a los análisis correspondientes para determinar su procedencia y posible vinculación con otros hechos delictivos.

Acusado de golpear brutalmente a una mujer de 63 años

Entre los hechos que se atribuían a “La Liebre” figura el asalto contra Dora Florián Gómez, de 63 años, residente en el barrio Enriquillo de Barahona, quien denunció que un individuo penetró durante la madrugada del pasado lunes a su vivienda, donde también funciona un pequeño negocio de venta de provisiones.

La mujer aseguró que el agresor le sustrajo más de RD$30,000, producto de las ventas de arroz, habichuelas y otros artículos que comercializa en su residencia.

Según su relato, el individuo rompió una puerta trasera de la cocina para ingresar a la vivienda y, cuando ella escuchó ruidos y encendió la luz, descubrió su presencia.

La señora explicó que intentó escapar hacia la calle por la puerta principal, pero el intruso la alcanzó, la sujetó por el cabello y comenzó a golpearla.

La víctima denunció que recibió golpes en el rostro, especialmente en el ojo izquierdo, además de una patada por la espalda que la hizo caer al suelo, donde continuó siendo agredida hasta perder el conocimiento.

Su hija, identificada como Noris Miledis, explicó que su madre presentó hematomas en la cara, inflamación y otras lesiones que fueron evaluadas en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, donde recibió asistencia médica.

De acuerdo con la hija, mientras su madre permanecía inconsciente, el agresor aprovechó para registrar el pequeño colmado y llevarse el dinero y otras pertenencias.

Cuando la señora recuperó el conocimiento, logró salir de la vivienda y pedir auxilio a los vecinos.

Víctima aseguró que reconoció a su agresor

Dora Florián Gómez aseguró que pudo identificar al responsable porque se trataba de un joven residente en las proximidades de su vivienda, conocido como “La Liebre”, a quien había atendido la noche anterior en su pequeño negocio.

Explicó que alrededor de las 9:00 de la noche del día anterior al asalto, el joven acudió al establecimiento a comprar un artículo y llevaba puesto el mismo abrigo con el que, según su versión, penetró posteriormente a la residencia.

Aunque el agresor tenía la cabeza cubierta, la señora sostuvo que pudo observarle el rostro cuando encendió la luz.

La hija de la víctima también denunció que el individuo presuntamente llevaba un arma de fuego durante la agresión y que su madre fue golpeada repetidamente hasta quedar inconsciente.

Otro aspecto que llamó la atención de los familiares fue que, según denunciaron, el agresor abandonó la vivienda sin pantalones y con parte de su ropa en las manos, situación que habría quedado registrada por una cámara de seguridad instalada frente a la residencia.

Noris Miledis explicó que posteriormente encontraron un pantalón debajo de un mueble de la vivienda, prenda que, según indicó, no fue recogida durante el levantamiento inicial realizado por las autoridades.

La familia expresó su sospecha de que el agresor también pudiera haber tenido intenciones de cometer una agresión sexual, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada por las autoridades.

Familia había acudido a la Fiscalía

Tras el asalto, la señora y sus familiares acudieron a la Fiscalía de Barahona para formalizar la denuncia y solicitar que se investigara al responsable.

Su hija explicó que inicialmente enfrentaron dificultades para completar el procedimiento debido a la necesidad de obtener la evaluación médico-legal de las lesiones sufridas por su madre.

Posteriormente regresaron al Ministerio Público con el diagnóstico médico que documentaba los golpes recibidos.

La mujer había manifestado temor por su seguridad, al considerar que el responsable conocía su vivienda y podía regresar a atacarla.

Tenía varios registros policiales

Según la Policía Nacional, Joel Féliz Cuevas figuraba en sus registros por varios procesos relacionados con robos, correspondientes al 27 de diciembre; 11 de enero y 23 de agosto; 16 de marzo, así como al 17 y 20 de diciembre de ese mismo año.

La institución señaló que el joven era buscado por distintas órdenes judiciales y que las investigaciones sobre sus presuntas actividades delictivas permanecían abiertas.

Con relación al enfrentamiento ocurrido este jueves, la Policía informó que continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que se produjo el intercambio de disparos y determinar la procedencia del arma ocupada.

El fallecimiento de “La Liebre” se produjo pocos días después de que la señora Dora Florián Gómez denunciara públicamente la agresión y el robo de los que había sido víctima en su propia residencia.