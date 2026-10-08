Un golpe contundente en la cabeza acabó con la vida de Yissel Castillo; acusan a su expareja

Familiares y vecinos describieron a Yissel como una mujer trabajadora y alegre, dedicada a sus tres hijos. ( CEDIDA POR PARIENTES )

Yissel Yereni Castillo Santana se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle Hermanas Villas, número 11, del sector Los Mina, en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, el pasado sábado, cuando fue sorprendida por un golpe contundente en la cabeza que le causó la muerte. Presuntamente le fue propinado por su expareja, Ángel Paniagua, quien ya fue apresado.

Yissel residía en esa localidad junto a sus tres hijos menores de edad y tenía aproximadamente un mes de haber terminado la relación con su presunto agresor. Dos de ellos también fueron golpeados en la cabeza y fueron ingresados en centros de salud.

María Castillo, hermana de la víctima, contó que Yissel no quería continuar con la relación, por lo que decidió ponerle fin. Sin embargo, aclaró que se trató de una decisión personal y no motivada por maltratos.

"Es increíble porque él nunca la agredió. Nunca supimos de ningún maltrato, o sea, que uno no se esperaba eso", expresó.

Asechó que un niño saliera de la casa

Relató que el pasado sábado, mientras Yissel se encontraba en su vivienda con dos de sus hijos, de 13 y 3 años, envió al mayor a comprar algo al colmado, alrededor del mediodía.

"En lo que el niño bajaba, parece que él estaba supervisando. Ahí llegó, subió porque la puerta estaba abierta y sorprendió a mi hermana de espalda en la cocina", narró.

De acuerdo con sus declaraciones, el acusado golpeó a Yissel en la cabeza con un cincel o algún otro objeto de hierro y, posteriormente, hirió al niño de tres años.

María también contó que Ángel desconectó la manguera del tanque de gas con la intención de encender un fósforo y esperó a que el adolescente de 13 años regresara a la vivienda para agredirlo.

Voz de alerta

La alerta sobre lo que ocurría en la vivienda la dio el adolescente de 13 años, según relató Rosa Berroa, quien lamentó la pérdida de su vecina y, al mismo tiempo, de una gran amiga de muchos años.

"Yo estaba trabajando, pero mi hijo, que estaba en casa, me dijo que el niño de 13 años se pudo parar en la puerta y dijo: ´Pasó algo´, y se desmayó", contó.

Berroa explicó que su hijo la llamó de inmediato para informarle lo sucedido, por lo que ella envió a su esposo a cerrar el tanque de gas y brindar los primeros auxilios.

"Ahí, desde el trabajo, yo llamé a todo el mundo. Encontraron a los niños en el piso y a ella también", manifestó.

Los dos menores fueron trasladados por los vecinos a un centro de salud, debido a que, según Berroa, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 tardó demasiado en llegar.

Indicó que, cuando llegó la ambulancia, Yissel fue trasladada al hospital Darío Contreras, donde permaneció en cuidados intensivos luchando por su vida hasta que falleció ayer miércoles a las 8:00 de la noche, a causa de los golpes recibidos en la cabeza.

Los niños fueron dados de alta dos días después.

Una mujer trabajadora

Los familiares y vecinos describieron a Yissel como una mujer trabajadora y alegre, dedicada a sus tres hijos.

Contaron que, incluso, hacía poco había decidido cambiar de empleo para dedicarles más tiempo a los pequeños.

"Ella era del trabajo a la casa, no se metía con nadie, tranquila, alegre, un amor", expresó su vecina Berroa.

Entre lágrimas, la mujer mostró una fotografía del último café que compartió con Yissel, a quien consideraba como una hermana.

Medida de coerción

Ángel Paniagua, oriundo del sector Las Lilas, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, fue arrestado.

Las autoridades judiciales le impusieron el miércoles tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, que deberá cumplir en la cárcel Las Parras.

Los restos de Yissel serán velados este viernes en la funeraria Gresefu, en la avenida Sabana Larga.

Mientras tanto, sus tres hijos quedaron en la orfandad y sus familiares esperan que sobre el acusado recaiga todo el peso de la ley y que se haga justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-08-at-75530-pm-5fc394c6.jpeg Vivienda donde la expareja de Yissel presuntamente le quitó la vida en Los Mina. (DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO)