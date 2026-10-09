Se entrega hombre buscado por la PN por presunto robo y asociación de malhechores

José Adrián García, alias "Chiripa" o "El Villano", quien era requerido por la Policía Nacional mediante una orden judicial de arresto. ( CEDIDA POR LA PN )

Un hombre que era buscado por su presunta vinculación con delitos de robo y asociación de malhechores se entregó la mañana de este viernes en el Palacio de la Policía Nacional.

Se trata de José Adrián García, conocido como "Chiripa" o "El Villano", contra quien pesaba una orden judicial de arresto, de acuerdo a lo informado por la Policía Nacional en un comunicado.

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Investigación en curso

Según la Policía, el hombre es investigado por su presunta vinculación con hechos que habrían afectado a un ciudadano cuya identidad se mantiene bajo reserva.

García fue recibido por las autoridades policiales para los procedimientos correspondientes y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público, a fin de que responda por los hechos que se le imputan.