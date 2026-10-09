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Se entrega hombre buscado por la PN por presunto robo y asociación de malhechores

José Adrián García, alias "Chiripa" o "El Villano", era requerido mediante una orden judicial de arresto

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    Se entrega hombre buscado por la PN por presunto robo y asociación de malhechores
    José Adrián García, alias "Chiripa" o "El Villano", quien era requerido por la Policía Nacional mediante una orden judicial de arresto. (CEDIDA POR LA PN)

    Un hombre que era buscado por su presunta vinculación con delitos de robo y asociación de malhechores se entregó la mañana de este viernes  en el Palacio de la Policía Nacional.

    Se trata de José Adrián García, conocido como "Chiripa" o "El Villano", contra quien pesaba una orden judicial de arresto, de acuerdo a lo informado por la Policía Nacional en un comunicado. 

    Investigación en curso

    • Según la Policía, el hombre es investigado por su presunta vinculación con hechos que habrían afectado a un ciudadano cuya identidad se mantiene bajo reserva.

    García fue recibido por las autoridades policiales para los procedimientos correspondientes y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público, a fin de que responda por los hechos que se le imputan.

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