Hombre buscado por tentativa de homicidio muere en presunto enfrentamiento con la Policía en Bonao

Cartel de "Se busca" de la Policía Nacional con la fotografía del hombre que falleció tras un alegado enfrentamiento con agentes policiales. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre buscado por tentativa de homicidio y otros delitos murió durante un presunto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, ocurrido en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El fallecido fue identificado como Carlos Alfredo Sánchez Robles, conocido como Chucky y/o Jeison Mano Negra.

Según las informaciones preliminares, Sánchez Robles habría llegado a Bonao en busca de refugio, mientras era perseguido por agentes policiales desde La Vega.

El hecho ocurrió la tarde del jueves en el sector Fumanchú, de Bonao.

Orden judicial vigente

Contra Sánchez Robles pesaba una orden de arresto emitida el 7 de octubre de 2026 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega, por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio y otros delitos.

Tras el suceso, el cadáver fue llevado a la morgue del Hospital Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, y posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para los procedimientos legales correspondientes.

Leer más Policía mata a tiros a joven acusado de asaltar y golpear a una mujer de 63 años en Barahona