La Policía Nacional informó que tiene bajo custodia a tres hombres señalados como presuntos implicados en el intento de asalto a una joyería en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional, donde un segundo teniente retirado de la institución resultó herido de bala al frustrar la acción.

Los detenidos son Shandde Moisés Amancio Arias, de 19 años; Ángel David de Jesús, alias Escudero, de 20, y César Edwar Tejeda Carela, alias Pelo Fino, de 21.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió el pasado 7 de octubre en la calle María Montes. Los dos primeros señalados habrían intentado perpetrar el asalto, hecho en el que resultó herido el segundo teniente retirado Carlos Miguel Martínez Calderón.

Por el caso, las autoridades buscan a Alinson Juander Cuello Pujols, alias Piri, quien permanece prófugo y, según la Policía, tiene registros policiales por otros delitos.

Arma recuperada

Como parte de las investigaciones, las autoridades recibieron mediante entrega voluntaria una pistola Glock, modelo 45, calibre 9 milímetros, con numeración ilegible y un cargador con capacidad para 30 cápsulas.

La Policía señaló que el arma habría sido utilizada por uno de los implicados en el intento de asalto.

La institución informó que los arrestos se ejecutaron el jueves 8 de octubre, como resultado del seguimiento al caso, y que continúan los procedimientos para esclarecer lo ocurrido y poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público