Reportan otro muerto a manos de la Policía en presunto intercambio de disparos

El fallecido fue identificado como Ángel Luis González. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre buscado por su presunta vinculación con un asalto a mano armada murió ayer jueves tras recibir varios impactos de bala durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim), en un hecho ocurrido en el sector Cristo Rey, en San Juan.

El fallecido fue identificado como Ángel Luis González, alias "Piro Caco de Muñeca", quien resultó gravemente herido durante la intervención policial, registrada en la zona conocida como La 40. Posteriormente, murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral.

Detalles del enfrentamiento

El director regional Oeste de la Policía Nacional, general Juan Pablo Ferreira Veras, explicó que González era perseguido mediante una orden de arresto por su presunta participación en un asalto a mano armada y que, además, tenía varios registros delictivos.

Ferreira Veras indicó que miembros del Dicrim se disponían a ejecutar la orden judicial cuando el hombre supuestamente reaccionó de manera violenta y abrió fuego contra los agentes con una pistola equipada con un cargador con capacidad para 30 proyectiles.

Ferreira Veras sostuvo que, ante la alegada agresión, los policías utilizaron sus armas de reglamento para repeler los disparos y le ocasionaron las heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

El general aseguró que, después del incidente, los agentes prestaron asistencia al herido y gestionaron su traslado al centro hospitalario para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, González falleció en el Hospital Alejandro Cabral, pese a las atenciones médicas recibidas.

Reacción policial

El director policial precisó que ninguno de los agentes que participaron en la intervención resultó herido. Agregó que durante el procedimiento fue ocupada la pistola con la que, según la institución, González habría disparado contra los miembros del Dicrim.

Al referirse al desenlace del operativo, Ferreira Veras lamentó la muerte del hombre y manifestó que la Policía Nacional no busca que las personas pierdan la vida durante sus intervenciones.

Expresó que la misión fundamental de la institución es preservar la vida, garantizar la seguridad ciudadana y proteger los bienes de la población. Sin embargo, sostuvo que los agentes deben responder cuando son atacados mientras cumplen sus funciones.

El oficial reiteró que el fallecido era requerido por la justicia y que los miembros de la institución actuaban en cumplimiento de una orden judicial cuando se produjo el supuesto intercambio de disparos.

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