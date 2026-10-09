Se entregan dos hombres buscados por la Policía

José Adrián García, alias “Chiripa” o “El Villano”, quien era requerido por la Policía Nacional mediante una orden judicial de arresto. ( CEDIDA POR LA PN )

Dos hombres que eran buscados por las autoridades por su presunta vinculación con hechos delictivos se entregaron voluntariamente este viernes a la Policía Nacional, uno por un homicidio ocurrido en Pimentel, provincia Duarte, y otro por robo y asociación de malhechores.

La Policía dijo que Elvin Castro Santos, de 40 años, era requerido por la muerte de José Luis García, alias “el Pelotero”, ocurrida el 29 de mayo de 2024 en el municipio de Pimentel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/entrega-hombre-a-la-policia-1f6ed7d1.png Captura de video suministrado por la Policía de la entrega de Elvin Castro Santos.

En tanto, contra José Adrián García, conocido como “Chiripa” o “el Villano”, pesaba una orden judicial de arresto por robo y asociación de malhechores, de acuerdo a lo informado por la Policía Nacional en un comunicado.

Te puede interesar Policía reporta entrega voluntaria de 42 prófugos en los primeros seis días de octubre

Ambos fueron recibidos por las autoridades en el Palacio de la Policía Nacional, en el Distrito Nacional. La Policía indicó que ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público.