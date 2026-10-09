×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
José Adrián García Chiripa
Añadir Diario Libre en GoogleJosé Adrián García Chiripa

Se entregan dos hombres buscados por la Policía

José Adrián García, alias “Chiripa” o “El Villano”, era requerido por robo y asociación de malhechores

Elvin Castro Santos era buscado por homicidio

    Expandir imagen
    Se entregan dos hombres buscados por la Policía
    José Adrián García, alias “Chiripa” o “El Villano”, quien era requerido por la Policía Nacional mediante una orden judicial de arresto. (CEDIDA POR LA PN)

    Dos hombres que eran buscados por las autoridades por su presunta vinculación con hechos delictivos se entregaron voluntariamente este viernes a la Policía Nacional, uno por un homicidio ocurrido en Pimentel, provincia Duarte, y otro por robo y asociación de malhechores.

    La Policía dijo que Elvin Castro Santos, de 40 años, era requerido por la muerte de José Luis García, alias “el Pelotero”, ocurrida el 29 de mayo de 2024 en el municipio de Pimentel.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Captura de video suministrado por la Policía de la entrega de Elvin Castro Santos.

    En tanto, contra José Adrián García, conocido como “Chiripa” o “el Villano”, pesaba una orden judicial de arresto por robo y asociación de malhechores, de acuerdo a lo informado por la Policía Nacional en un comunicado.

    Ambos fueron recibidos por las autoridades en el Palacio de la Policía Nacional, en el Distrito Nacional. La Policía indicó que ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.