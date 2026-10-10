Un civil muerto y un agente SWAT herido en tiroteo durante allanamiento en Santiago

Imagen de archivo de Isaac de Jesús Fernández Reyes, alias "Guccito", de 21 años, quien falleció durante un enfrentamiento con agentes policiales en un allanamiento realizado en el sector Cuesta Colorada, en Santiago. ( SUMINISTRADA POR LA PN )

El joven Isaac de Jesús Fernández Reyes, alias "Guccito", de 21 años, falleció durante un presunto enfrentamiento con agentes policiales que realizaban un allanamiento en la avenida Imbert, sector Cuesta Colorada, provincia Santiago, en el que un agente de la unidad táctica SWAT resultó herido de bala.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el incidente ocurrió alrededor de las 10:48 de la noche, cuando miembros de la Dicrim y de la unidad SWAT ejecutaban la orden judicial núm. 2026-AJ0088600 y, al llegar al lugar, fueron atacados a tiros, por lo que repelieron la agresión.

Durante el alegado enfrentamiento resultó herido el cabo Rafael Gómez de la Cruz, quien sufrió una lesión de arma de fuego en la mano izquierda, con fractura expuesta. El agente fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

En tanto, Fernández Reyes falleció a causa de múltiples heridas de bala. Su cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

En la escena, la Policía Científica ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros, un cargador con capacidad para 30 cápsulas, varios accesorios, un teléfono celular y casquillos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-105316-am-1-9dccf59f.jpeg El arma que supuestamente fue utilizada por el fallecido para enfrentarse con agentes de la Policía (SUMNISTRADA POR PN)

La institución informó que, al ser depurado en el Sistema Policial de Consultas Criminológicas, alias "Guccito" figuraba con cinco registros relacionados con robos y homicidios, además de un impedimento de salida del país y cuatro casos judiciales activos.

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La Policía Nacional indicó que las actuaciones se realizaron conforme al procedimiento establecido y que las evidencias ocupadas serán utilizadas en las investigaciones correspondientes.

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