Se entrega hombre buscado por presunta vinculación a intento de asalto a joyería en Villa Juana

Fotografía de Alinson Cuello Pujols, alias "Piri", suministrada por la Policía. Cuello se entregó tras ser buscado por el intento de asalto a joyería en Villa Juana. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que Alinson Juander Cuello Pujols, alias "Piri", se entregó este sábado en Baní, provincia Peravia, tras ser buscado por su presunta vinculación con un intento de asalto a una joyería del sector Villa Juana, en el Distrito Nacional, ocurrido el pasado 7 de octubre.

De acuerdo con la institución, la entrega se realizó en las instalaciones de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), luego de las labores de búsqueda e investigación desarrolladas por las autoridades.

El caso dejó herido de bala al segundo teniente retirado Carlos Miguel Martínez Calderón, quien, según el informe preliminar, habría intervenido para frustrar el intento de asalto en el establecimiento, ubicado en la calle María Montes.

Por este hecho, las autoridades habían informado sobre el arresto de Shandde Moisés Amancio Arias, de 19 años; Ángel David de Jesús, alias "Escudero", de 20; y César Edwar Tejeda Carela, alias "Pelo Fino", de 21, mediante órdenes judiciales.

Como parte de las investigaciones, también fue entregada voluntariamente una pistola Glock, modelo 45, calibre 9 milímetros, con numeración ilegible y un cargador con capacidad para 30 cápsulas, que, según la Policía, estaría vinculada al caso.

La institución indicó que Cuello Pujols presuntamente habría abandonado el vehículo antes de llegar al establecimiento, razón por la que permanecía prófugo.

Te puede interesar Testigos relatan cómo ocurrió el intento de asalto en joyería de Villa Juana que dejó un herido

Más

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad individual de los involucrados.

para los fines legales correspondientes, mientras continúan las para establecer las circunstancias del hecho y la posible de los involucrados. Las informaciones ofrecidas corresponden a la versión preliminar de las autoridades. La responsabilidad penal de los señalados deberá determinarse conforme al debido proceso y mediante decisión de los tribunales competentes, en respeto a la presunción de inocencia.

Leer más Policía apresa a tres hombres por intento de asalto a joyería en Villa Juana