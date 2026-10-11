Niña de diez meses queda huérfana tras crimen que familiares atribuyen a una emboscada en Cabral

Yorquiri Pérez Medrano, la pareja del fallecido y madre de la niña de diez meses. ( DIARIO LIBRE / OMAR MEDINA )

La muerte a tiros de Juan Pablo Urbaéz Cuevas, conocido como “Burro”, de 26 años, continúa rodeada de interrogantes. Su padre denunció que el crimen habría sido cuidadosamente planificado y advirtió que detrás del asesinato podrían existir otras personas que todavía permanecen en libertad.

Ramón Urbaéz, padre de la víctima, pidió a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y al Ministerio Público ampliar las investigaciones sobre el hecho ocurrido la madrugada del pasado 6 de octubre, cuando su hijo fue encontrado sin vida en unos predios agrícolas ubicados entre los municipios de Cabral y Fundación, en la provincia Barahona.

El hombre sostiene que su hijo fue víctima de una emboscada y que los cuatro sacos de carbón que supuestamente había salido a buscar fueron utilizados como señuelo para conducirlo hasta el lugar donde terminó asesinado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-30746-pm-09a037ef.jpeg Ramón Urbaez, padre de la víctima. (OMAR MEDINA)

“Ese crimen fue planeado. Mi hijo no era un pendejo, era un muchacho que sabía defenderse y tenía mucha habilidad con el machete. A él no era fácil llegarle”, expresó el padre, visiblemente afectado por la tragedia.

Sospechan de acompañante que salió ileso

Una de las principales sospechas de la familia recae sobre un hombre conocido como “Jíbaro”, quien, según los denunciantes, acudió a buscar a la víctima a su residencia y presuntamente le ofreció 500 pesos para que lo acompañara a recoger cuatro sacos de carbón.

De acuerdo con Ramón Urbaéz, su hijo inicialmente se encontraba compartiendo con su pareja, Yorquiri Pérez Medrano, cuando recibió la invitación para realizar el viaje.

El padre cuestionó que su hijo terminara muerto a tiros mientras que su acompañante resultó ileso, circunstancia que considera sospechosa y que, a su entender, debe ser investigada.

“Si no hubiera sido algo dirigido contra mi hijo, ¿por qué solamente lo mataron a él y al otro no le pasó nada?”, cuestionó.

Indicó que “Jíbaro” fue detenido para fines de investigación, pero posteriormente quedó en libertad.

Sin embargo, las sospechas expresadas por la familia no constituyen pruebas de participación en el homicidio, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos que comprometan su responsabilidad.

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Viejas rencillas detrás del asesinato

Ramón Urbaéz también reveló que sospecha que el crimen estaría relacionado con conflictos personales ocurridos tiempo atrás entre su hijo y un hombre identificado como Noel, alias “Viejito”.

Según explicó, ambos habían sostenido una confrontación anterior durante la cual su hijo habría golpeado severamente al ahora señalado como presunto autor del homicidio.

El padre aseguró que Noel se encuentra detenido y que este lunes, a las 9:00 de la mañana, está previsto el conocimiento de una medida de coerción en el Palacio de Justicia de Barahona.

Asimismo, sostuvo que el detenido habría admitido su participación en la muerte, aunque esa supuesta confesión no ha sido confirmada de manera independiente por las autoridades.

A pesar de ello, el denunciante insiste en que el caso no debe cerrarse con una sola persona detenida, porque sospecha que otras manos pudieron intervenir en la planificación y ejecución del asesinato.

Padre denuncia amenazas de muerte

En medio del dolor por la pérdida de su hijo, Ramón Urbaéz denunció que ha recibido supuestas amenazas de muerte que atribuye a familiares del hombre señalado como responsable del crimen.

Afirmó que teme por su seguridad y pidió la intervención de las autoridades para evitar que la situación desencadene nuevos hechos de violencia.

“Yo soy un hombre de trabajo, nunca me he metido con nadie ni quiero problemas con nadie. Ahora estoy recibiendo amenazas y temo por mi vida”, manifestó.

El padre también reclamó que se le entreguen los resultados de la autopsia para conocer la cantidad de impactos de bala que recibió su hijo.

Explicó que durante el levantamiento del cadáver los agentes policiales no le permitieron acercarse al cuerpo, por lo que desconoce cuántos disparos le ocasionaron la muerte.

Viuda cuestiona comportamiento del acompañante

De su lado, Yorquiri Pérez Medrano, pareja del fallecido y madre de una niña de apenas diez meses que quedó en la orfandad, también expresó sus sospechas sobre las circunstancias en que su compañero fue llevado hasta el lugar del crimen.

La mujer aseguró que Juan Pablo inicialmente no quería realizar el viaje, pero que “Jíbaro” insistió en convencerlo para que salieran a buscar el carbón.

Según relató, el acompañante habría insistido en llamarlo y buscarlo hasta conseguir que aceptara.

La joven también cuestionó que, después del asesinato, el hombre supuestamente regresara a la comunidad alrededor de las 9:00 de la noche sin acudir a su vivienda para informarle lo ocurrido.

“Yo encuentro raro que mataran a mi marido y que él saliera ileso. Más sospechoso encuentro que llegó aquí callado y no vino a la casa a decirme nada”, expresó.

Exigen esclarecer el crimen

Juan Pablo Urbaéz Cuevas se dedicaba a realizar diferentes actividades de trabajo relacionadas con motocicletas y animales de carga, según explicó su padre.

La víctima fue encontrada con múltiples heridas de bala en una zona agrícola, donde también habría sido atacado el caballo en el que transportaba los cuatro sacos de carbón.

Mientras el proceso judicial avanza contra el detenido, sus familiares insisten en que las autoridades deben investigar quién organizó el viaje, cómo se produjo el ataque y si otras personas participaron en el hecho.

Para Ramón Urbaéz, la detención de un sospechoso no es suficiente para esclarecer completamente el asesinato de su hijo.

La familia reclama que se investigue hasta el último detalle de lo ocurrido y que, de comprobarse la participación de otras personas, estas también respondan ante la justicia.