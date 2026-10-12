El contradictorio mensaje del residente en Italia señalado por el atraco en joyería de Villa Juana

"Elio, toy abalíao. Tengo un plomazo en el estómago, mi brother. Cualquier cosa que me pase yo voy camino para Palmar, comunícate con Chantal y conmigo por mi teléfono nada más, No le digas nada a tía Claribel ni a nadie, para que no llegue a los oídos de la familia. Cualquier cosa que me pase, por favor, cuídame a mami y mantenla pendiente como si fuera Claribel, tu mamá, brother, por favor."

Estas son las desgarradoras palabras que Shandde Moíses Amancio Arías, joven de 19 años quien es residente en Italia, le comentó a través de un video a un nombrado Elio mientras se encontraba conduciendo rumbo a Palmar de Ocoa. En el metraje explica haber recibido "un plomazo" en el estómago después de "salir a hacer algo y que eso saliera mal".

Este "algo" que salió mal fue el frustrado asalto a la joyería Gisac Jewelry, de Villa Juana, el pasado miércoles 7 de octubre alrededor de las 3:30 de la tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/asalto-a-joyeria-villa-juana-termina-en-disparos-0f35e894.jpg Joyería Gisac Jewelry (FOTO DE ARCHIVO)

Durante el incidente, el segundo teniente retirado Carlos Miguel Martínez Calderón, quien trabajaba como vigilante del local, logró frustrar el robo al enfrentarse a tiros con los delincuentes encapuchados, resultando herido en el proceso.

Hasta el momento solo se ha podido verificar que Amancio Arías tiene 19 años y que es residente en Italia.

Según comentó otro de los implicados que responde al nombre de Ángel David Marte De Jesús, apodado "El escudero" de 20 años, Arias supuestamente es pareja sentimental de la sobrina del propietario de la joyería y explicó que este, alegadamente, tenía en su poder fotos y videos de la joyería por dentro.

"Él fue el autor intelectual que planeó todo, él vino desde Italia para acá solamente para eso", aseguró Marte de Jesús.

Un tercer implicado llamado César Edward Tejeda Carela, conocido como "pelo fino" de 21 años, aseguró que la manera en como Arías dio con ellos fue a través de un primo que él tiene en el sector y, por medio de este primo, pudo conocerlos y establecer un contacto con ellos.

En un segundo video que grabó Amancio Arías ese mismo día, pero ya de noche, se está dirigiendo a una joven de nombre Chantal que este le llama "hermana" y le expresa, con gran preocupación en su mirada y voz que "por favor encárgate de mami, no le des mortificaciones. Te amo".

Ultimo implicado

El último de los implicados, que se encontraba prófugo y se entregó a las autoridades la tarde del pasado sábado, es el nombrado Allison Juander Cuello Pujols alias "La Piry", del cual no se especificó la edad y el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, comentó que este tiene 6 registros policiales.

Al momento de entregarse Cuello Pujols aseguró que, en un principio, no sabía que todo se trataba de un intento de atraco, sino que pensaba que iban a comprar una cadena.

Explicó que luego de enterarse de los verdaderos planes decidió echar para atrás, razón por la cual no se encontraba al con los demás al momento de que se cometieran los hechos.

"Yo no sabía lo que se iba a hacer. En un principio me dijeron que íbamos a comprar una cadena y fue después de un tiempo, ya dentro del vehículo rumbo al lugar, donde me dijeron lo que en realidad iban a hacer. En ese momento les comenté que me dejaran porque yo no quería verme involucrado en ningún problema y fue entonces que tomé una guagua rumbo a Baní para mi casa", expresó Piry al momento de entregarse.

En ese momento Piry explicó que conocía desde antes a pelo fino y al escudero, pero que a Arias lo había visto por primera vez el día antes del hecho y ese mismo día.

¿Cómo sucedió todo?

"El escudero" explicó que antes de intentar el asalto dieron algunas 5 vueltas por el lugar "haciendo un sondeo" para observar todo ya que la primera vez que llegaron al área un vehículo se había entrado en la calle y no pudieron hacer nada.

"Ya al guardia lo teníamos ubicado, Moisés me había dicho quién era el seguridad y que en el lugar solo habían dos mujeres. Él era quien sabía todo", afirmó el joven.

Agregó que ya el autor intelectual le había alertado que el guardia estaba armado y que, en caso de que este se pusiera "remolón" que procediera a "explotarlo de una vez".

"Cuando yo me apeo de la yipeta lo apunto con la pistola y él reacciona de una vez y como vi que él se meneó pues solté el tiro de una vez porque yo no me voy a dejar matar", afirmó Marte de Jesús.

En el video que ha salido a la luz del momento en el que intentaron asaltar el establecimiento solo se ven dos personas, las cuales son Amancio Arias (quién era el conductor) y Marte de Jesús, quien fue el autor de los disparos.

Aparte de Piry, "pelo fino" también retrocedió en el último momento y decidió no participar en la ejecución del robo, aunque si está entre los que planearon y organizaron el crimen.

Al momento de revelar los detalles a la prensa de todo lo que se había descubierto, el vocero de la Policía afirmó que Moisés estableció el vínculo directo con Tejada Carela "pelo fino" y que este fue quien contacto a Marte de Jesús y a Piry.

Según Pesqueira, mientras iban de camino al lugar pelo fino se arrepiente y dice "no voy a hacer esa vuelta" y desistió de consumar el acto, razón por la cual se desmonta del vehículo. Más tarde Piry haría lo mismo.

Quedándose solamente Amancio Arías y Marte de Jesús.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/intento-asalto-joyeria-villa-juana-deja-un-hombre-herido-1b343dc7.jpg Shandde Moíses Amancio Arías yÁngel David Marte De Jesús mientras realizan el crimen (IMAGEN TOMADA DEL VIDEO DONDE SE OBSERVA EL INTENTO DE ASALTO)

Lo raro de todo esto

Lo que ha sorprendido a muchas personas es el hecho de que un joven que ni reside en el país, tiene buen léxico y se expresa con mucho amor sobre su madre y su familia haya cometido un hecho delictivo de esa magnitud y naturaleza.

Hasta el momento de esta redacción se desconoce si los motivos del crimen responden solo al deseo de hacer dinero rápido o si hubo alguna otra cosa que lo haya inspirado.

Tampoco se ha podido verificar de manera independiente si la supuesta relación amorosa entre Amancio Arías y la sobrina del dueño de la joyería es real y si este vínculo habría jugado algún rol en la planificación y ejecución del crimen.