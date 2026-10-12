Apresan a cuatro hombres por presunta falsificación de cheques y documentos en Moca

Parte de los documentos presuntamente falsificados ocupados durante el operativo en el que fue desmantelada la estructura delictiva ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Cuatro hombres fueron apresados en Moca, provincia Espaillat, durante un allanamiento en el que las autoridades desmantelaron una presunta estructura delictiva dedicada a la impresión y falsificación de documentos, así como al cobro ilícito de cheques fraudulentos.

Los detenidos fueron identificados como Julio César Tavárez Tavárez, de 27 años; Pablo Roberto Marte Vargas, de 51; Luciano Leger Ferreras, de 61, y Claudio Antonio, de 23 años.

Durante la intervención, agentes policiales ocuparon 71 cédulas dominicanas presuntamente falsas, 20 cheques en blanco, 20 carnés del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y ocho de una cooperativa de arroz.

Entre las evidencias también figuran cinco impresoras, una unidad central de procesamiento (CPU), un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), cinco teléfonos celulares, 12 tarjetas SIM de la compañía Claro y tres de Altice, además de cinco frascos de adhesivo en aerosol y un generador eléctrico.

Las autoridades también incautaron dos cascos de seguridad blancos, dos chalecos reflectivos con el logotipo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y un televisor de 65 pulgadas.

Como parte del operativo, fueron retenidas dos yipetas Honda CR-V, una gris y otra blanca, y un carro Hyundai Sonata blanco.

Investigación en curso

Los equipos tecnológicos, las herramientas de impresión y los documentos ocupados servirán como evidencias para profundizar las investigaciones sobre las presuntas actividades ilícitas de la estructura.

Las autoridades procuran establecer el alcance de las operaciones y determinar si los detenidos están vinculados con otros casos de falsificación de documentos, estafa y cobro de cheques fraudulentos.

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