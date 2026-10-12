Hombre armado irrumpe en escuela y amenaza con matar al director en Barahona

Estudiantes en la escuela de Barahona ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

Momentos de terror, llanto y desesperación se vivieron la tarde de este lunes en la Escuela Primaria Mencía, del municipio de Paraíso, cuando un hombre armado con un machete y supuestamente una pistola penetró al recinto educativo y amenazó con matar a tiros a su director, el profesor Joselin Lebrón.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:13 de la tarde, cuando el educador se encontraba almorzando en la biblioteca, luego de participar en una reunión con la directora del distrito educativo y parte de su equipo técnico.

Lebrón relató que fue alertado por un estudiante que llegó llorando y visiblemente nervioso para informarle que un desconocido había entrado al plantel con la intención de quitarle la vida.

"Director, hay un señor que entró y dice que lo va a matar a usted", contó el educador sobre las palabras del menor.

Detalles del incidente

Inicialmente pensó que se trataba de una broma, pero segundos después otros estudiantes y varias maestras llegaron alarmados, confirmando la presencia del individuo dentro del recinto escolar.

Según las informaciones recibidas por el director, el hombre llegó hasta las proximidades de su oficina y presuntamente intentó agredir a un estudiante lanzándole una piedra.

El educador explicó que existen imágenes de video en las que se observa al individuo subir a un árbol para ingresar al centro educativo.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el hombre portaba un machete, mientras varios estudiantes aseguraron que también llevaba una pistola oculta en la parte trasera de su cuerpo. Sin embargo, la presencia del arma de fuego no ha sido confirmada oficialmente.

Impacto en la comunidad

"Él decía que me iba a dar cuatro tiros, pero no tenemos la seguridad de que realmente tuviera un arma de fuego", precisó Lebrón.

Niños llorando y corriendo desesperados

El director describió escenas de desesperación entre los estudiantes, incluidos niños de tres, cuatro y cinco años, quienes comenzaron a correr, gritar y llorar ante el temor de que ocurriera una tragedia.

Algunos menores cayeron al suelo mientras intentaban escapar, en tanto otros buscaban desesperadamente un lugar seguro para protegerse.

La situación obligó a las autoridades del plantel a suspender la docencia y despachar a los estudiantes. Numerosos padres acudieron apresuradamente a retirar a sus hijos tras enterarse de lo sucedido.

Falta de seguridad escolar

"Fue una situación muy difícil. Lo que más me preocupa es el trauma que esos niños van a tener después de vivir una experiencia de esa naturaleza", manifestó el director.

Lebrón calificó el incidente como un acto de vandalismo y advirtió que la falta de seguridad mantiene expuestos a estudiantes, profesores y personal administrativo.

Escuela con más de 800 estudiantes está sin seguridad escolar

El profesor denunció que el centro educativo, que alberga a más de 800 estudiantes, unos 60 docentes y 41 empleados administrativos, lleva varios meses sin un agente de seguridad escolar, debido a que el que prestaba servicio fue trasladado.

Explicó que únicamente cuentan con porteros, quienes no tienen capacidad para vigilar todo el perímetro del plantel.

Advirtió que esta situación facilita el ingreso de personas ajenas a la institución y representa un peligro permanente para la comunidad educativa.

Obra paralizada desde hace cuatro años agrava situación

Lebrón también denunció que la escuela enfrenta otro grave problema: la construcción de un multitechado que lleva aproximadamente cuatro años paralizada, dejando zanjas, piedras y varillas expuestas en áreas frecuentadas por los estudiantes.

Explicó que para levantar esa estructura fue destruida la cancha donde los alumnos realizaban sus actividades recreativas, obligándolos a utilizar espacios que actualmente representan un peligro.

Advirtió que un estudiante podría perder la vida si cae en una de las zanjas abiertas para colocar las estructuras de la obra.

El director sostuvo que, pese a los constantes llamados a los responsables de la construcción, todavía no se han tomado medidas para corregir las condiciones peligrosas.

Asimismo, relacionó los conflictos que se producen en el área escolar con la falta de espacios adecuados para la recreación de los estudiantes.

Director acudirá a presentar denuncia

Ante las amenazas recibidas, Lebrón anunció que acudirá ante las autoridades correspondientes para formalizar una denuncia y solicitar una investigación que permita identificar al responsable de penetrar al plantel.

Asimismo, pidió al Ministerio de Educación intervenir con urgencia, disponer de personal de seguridad escolar y exigir la terminación del multitechado.

"Todos los que estamos ahí corremos peligro. No podemos esperar que ocurra una tragedia para después comenzar a buscar culpables", advirtió.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad del hombre señalado ni las razones que habrían motivado las amenazas contra el educador. Tampoco se ha confirmado oficialmente si portaba una pistola.