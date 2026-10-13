Policía mata a hombre en el ensanche La Paz; lo buscaba por dos órdenes de arresto

Imagen ilustrativa de escena de crimen ( SHUTERSHOOK )

La Policía Nacional ultimó la tarde de este martes a un presunto delincuente durante un supuesto enfrentamiento con agentes en la intersección de las calles Santa Cruz de Tenerife y Primera, en el ensanche La Paz, Distrito Nacional.

Mediante una nota de prensa, la institución del orden informó que Aneury Santiago Cabrera Estévez, alias «Piraña» y/o «Lucifer», falleció mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido de bala al presuntamente enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Según el informe policial, Cabrera Estévez, de 38 años, era buscado mediante las órdenes de arresto núms. 0003-OCTUBRE-2026 y 941-2019-TREB00021, por su presunta vinculación con asaltos a mano armada y robos con violencia.

Dijo que en la escena, técnicos de la Policía Científica ocuparon una pistola marca RETAY XR, calibre .380, un cargador y tres cápsulas del mismo calibre, que presuntamente portaba de manera ilegal.

Cifras de fallecimientos

El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras que las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

En los primeros días del mes, 21 personas han fallecido a manos de la Policía Nacional, luego de que septiembre cerrara con 55 decesos, la cifra mensual más alta registrada este año por la institución.