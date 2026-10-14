Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) disparan sin mediar palabras contra Aneury Santiago Cabrera Estévez, alias "Piraña" y/o "Lucifer", cuya muerte fue reportada posteriormente por la Policía Nacional como resultado de un supuesto "intercambio de disparos".

El hecho ocurrió la tarde del martes en la intersección de las calles Santa Cruz de Tenerife y Primera, en el ensanche La Paz, del Distrito Nacional.

Mediante una nota de prensa, la institución del orden informó que Cabrera Estévez falleció mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido de bala al presuntamente enfrentar a una patrulla del Dicrim. Sin embargo, la filmación muestra que el hoy occiso no saca ningún arma ni dispara contra los agentes.

Video revela disparos

Según el informe policial, el hombre, de 38 años, era buscado mediante las órdenes de arresto núms. 0003-OCTUBRE-2026 y 941-2019-TREB00021, por su presunta vinculación con asaltos a mano armada y robos con violencia.

La Policía indicó que técnicos de la Policía Científica ocuparon en la escena una pistola marca RETAY XR, calibre .380, un cargador y tres cápsulas del mismo calibre, que, según la institución, el hombre portaba de manera ilegal.