Dos jóvenes mueren arrollados por camión recolector de basura en Santiago

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde fueron trasladados los cuerpos de las víctimas ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un joven de 19 años y una adolescente murieron la noche del martes en Santiago, tras ser arrollados por un camión recolector de basura cuando cayeron al pavimento luego de que la pasola en la que se desplazaban chocara con un carro.

Las víctimas fueron identificadas como Rolfi Stil Martínez Salcedo, de 19 años, y Scarlet Rivas Hernández, menor de edad.

De acuerdo con las informaciones preliminares, ambos se desplazaban en una pasola cuando chocaron con un carro. Tras caer al pavimento, fueron arrollados por un camión recolector de basura que circulaba por la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Bartolomé Colón, próximo al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago.

Respuesta de emergencia

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para atender la emergencia.

Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.