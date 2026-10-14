×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente en Santiago
Añadir Diario Libre en GoogleAccidente en Santiago

Dos jóvenes mueren arrollados por camión recolector de basura en Santiago

Entre las víctimas hay una menor de edad

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Dos jóvenes mueren arrollados por camión recolector de basura en Santiago
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde fueron trasladados los cuerpos de las víctimas (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Un joven de 19 años y una adolescente murieron la noche del martes en Santiago, tras ser arrollados por un camión recolector de basura cuando cayeron al pavimento luego de que la pasola en la que se desplazaban chocara con un carro.

Las víctimas fueron identificadas como Rolfi Stil Martínez Salcedo, de 19 años, y Scarlet Rivas Hernández, menor de edad.

De acuerdo con las informaciones preliminares, ambos se desplazaban en una pasola cuando chocaron con un carro. Tras caer al pavimento, fueron arrollados por un camión recolector de basura que circulaba por la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Bartolomé Colón, próximo al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago. 

RELACIONADAS

Respuesta de emergencia

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para atender la emergencia.

  • Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.