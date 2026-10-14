Raptan comerciante frente a su esposa embarazada en Barahona

Lo que comenzó como un presunto rapto a manos de cuatro hombres que aparentaban ser agentes policiales terminó con la víctima bajo custodia de la propia Policía Nacional, una situación que ha generado indignación y preocupación entre los familiares de un comerciante de 30 años, interceptado la noche del martes frente a su esposa embarazada, en esta ciudad.

Se trata de Samuel Sembel, propietario del restaurante "A Fuego Lento", ubicado en la calle doctor Antonio Méndez, próximo al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien fue sacado por la fuerza de las inmediaciones de su establecimiento alrededor de las 7:20 de la noche.

Según las versiones ofrecidas por familiares y empleados, cuatro individuos encapuchados y portando armas de fuego llegaron a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, vestidos con prendas que exhibían insignias de la Dirección Central de Investigación Criminales (Dicrim) y de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).

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Los hombres habrían forcejeado con Sembel antes de introducirlo en el vehículo, en presencia de su esposa embarazada, quien también habría sido objeto de un intento de rapto.

Durante el incidente, los desconocidos supuestamente despojaron al comerciante de su teléfono celular, unos aretes de diamante y una cantidad de dinero producto de las ventas realizadas en su negocio.

Tras varias horas sin conocerse su paradero, Sembel fue abandonado en la carretera que conduce al distrito municipal de La Guázara, donde una patrulla policial que transitaba por el lugar lo encontró y trasladó hasta la sede de la Policía Nacional en Barahona.

Sin embargo, lejos de regresar inmediatamente con sus familiares, el comerciante pasó la noche en el destacamento policial del sector Villa Estela y posteriormente fue llevado a las dependencias del Dicrim, donde permanecía bajo investigación.

Padre salió a buscar a su hijo

La situación provocó la reacción de Efraín Sambel, padre del comerciante, pastor evangélico y dirigente de los derechos humanos, quien cuestionó que su hijo permanezca bajo custodia policial después de haber sido víctima de un presunto rapto.

El religioso relató que, al enterarse de que varios hombres armados se habían llevado a su hijo, salió desesperadamente a buscarlo a bordo de una Honda CR-V blanca, con la esperanza de encontrar información sobre su paradero.

Explicó que acudió a la sede policial para preguntar si las autoridades tenían conocimiento de lo ocurrido, pero, según denunció, además de no recibir inicialmente una respuesta, los agentes le retuvieron la yipeta en la que se desplazaba.

Sambel aseguró que tuvo que regresar caminando a su residencia, bajo la lluvia, alrededor de las 11:00 de la noche, debido a que los agentes mantuvieron el vehículo bajo su control.

El pastor consideró injustificada la retención de la Honda CR-V, debido a que, según sostuvo, no tiene ninguna vinculación con el incidente y únicamente fue utilizada para trasladarse hasta el cuartel en busca de su hijo.

Agregó que todavía está pagando el vehículo mediante un financiamiento bancario, por lo que reclamó su devolución.

Asimismo, exigió que las autoridades expliquen las razones por las cuales su hijo permanece retenido y que, en caso de no existir cargos en su contra, dispongan su libertad.

También pidió que los organismos investigativos concentren sus esfuerzos en identificar y localizar a los cuatro hombres que se llevaron al comerciante utilizando prendas con insignias policiales.

Intentaron llevarse también a la esposa embarazada

Otro de los momentos de mayor tensión durante el incidente ocurrió cuando los individuos presuntamente intentaron introducir en la camioneta a la esposa del comerciante, quien se encuentra embarazada.

Así lo denunció Leonela Morillo, madre de la joven, quien explicó que los desconocidos forcejearon con su hija mientras trataban de llevársela junto a su esposo.

De acuerdo con su relato, los hombres finalmente desistieron de llevarse a la mujer y abandonaron el lugar únicamente con Sembel, sin ofrecer explicación alguna sobre el motivo de su actuación.

Morillo expresó preocupación por la situación que vivió su hija y por el hecho de que su yerno, después de haber sido llevado por desconocidos armados, terminara bajo custodia policial.

Mientras tanto, empleados del restaurante A Fuego Lento explicaron que durante varias horas desconocieron qué había ocurrido con su propietario, debido a que los hombres que se lo llevaron lo habían despojado de su teléfono celular, dejándolo incomunicado.

Policía investiga el rapto

El coronel Nin, encargado del Dicrim en Barahona, informó que ese organismo realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo el rapto.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han ofrecido una versión detallada sobre lo ocurrido ni han explicado públicamente las razones por las cuales el comerciante permanece bajo investigación en dependencias policiales.

Tampoco se ha establecido si los cuatro hombres que participaron en el hecho pertenecen a algún organismo de seguridad del Estado o si utilizaron las insignias del Dicrim y Dintel para hacerse pasar por agentes.

Otro aspecto pendiente de aclarar es el destino del dinero, las prendas de diamante y el teléfono celular que, según la denuncia, fueron sustraídos durante el incidente.

Los familiares de Sembel insisten en que se investigue la actuación de los cuatro individuos, se determine por qué fue privado de su libertad y se esclarezcan las circunstancias en que terminó bajo custodia de la Policía Nacional.

El caso mantiene a la familia a la espera de respuestas, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el presunto rapto y cuáles fueron sus motivaciones.