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Asaltan a punta de pistola a varias mujeres en una residencia de Santiago

Una persona entregó voluntariamente a la Fiscalía varias prendas de oro y un celular reportados como robados

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Asaltan a punta de pistola a varias mujeres en una residencia de Santiago
Fiordaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, mientras ofrece información sobre el caso. (ANEUDY TAVÁREZ/DIARIO LIBRE)

Varias mujeres fueron asaltadas a punta de pistola mientras se encontraban en una residencia del sector Las Charcas, en la zona sur de Santiago.

De acuerdo con las informaciones preliminares, los delincuentes sustrajeron prendas de oro y un teléfono celular.

Como parte de las investigaciones, una persona se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Santiago y entregó varios de los objetos reportados como robados, entre ellos argollas, anillos, una medalla, un brazalete, una cadena rota y un teléfono celular.

  • Según los informes preliminares, los objetos sustraídos habían sido ocultados en una vivienda, cuyo propietario los entregó posteriormente a las autoridades.
RELACIONADAS

Investigación policial

Fiordaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, informó que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para localizar a los presuntos responsables del asalto y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

En las pesquisas participan agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con miembros de la Policía Preventiva y el Ministerio Público

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.