Una comerciante china denunció una serie de robos en su establecimiento, ubicado en el Distrito Nacional. Visiblemente indignada, difundió un mensaje en el que alertó a otros comerciantes sobre el modo de operar de los presuntos responsables, quienes, según explicó, entran a los negocios simulando ser clientes y esconden productos en fundas para sacarlos sin pagar.

"Ellos vienen a la tienda como si fueran los dueños", expresó la comerciante, quien aseguró que divulgará fotografías y videos para alertar a otros propietarios de negocios.

La afectada lamentó que personas jóvenes se dediquen a sustraer mercancías de establecimientos comerciales, especialmente por el esfuerzo económico que representa mantener un negocio y garantizar el sustento de los trabajadores.

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"Yo he trabajado, sacrificio, sacrificio, ganando un chinchelito para mantener mi familia y para mantener a los empleados", manifestó.

Durante sus declaraciones, la comerciante insistió en la necesidad de que los propietarios de establecimientos permanezcan atentos a los movimientos de personas sospechosas y refuercen las medidas de prevención para evitar nuevas pérdidas.

Apoyo de motoconchistas

La mujer también agradeció públicamente a un grupo de motoconchistas de la zona de José Martí que, según relató, acudieron en su ayuda después del incidente.

"Me han apoyado mucho. Muchas gracias a ustedes", expresó al reconocer la solidaridad de quienes la asistieron.

La comerciante reiteró su preocupación por la seguridad de los establecimientos comerciales y de las personas que residen en los alrededores, ante el riesgo de que se produzcan otros hechos similares.