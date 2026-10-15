VIDEO | Comerciante china se indigna por ola de robos en su establecimiento del Distrito Nacional
Motoconchistas de la zona apoyan a la comerciante tras el incidente, destacando la importancia de la solidaridad en la comunidad
Una comerciante china denunció una serie de robos en su establecimiento, ubicado en el Distrito Nacional. Visiblemente indignada, difundió un mensaje en el que alertó a otros comerciantes sobre el modo de operar de los presuntos responsables, quienes, según explicó, entran a los negocios simulando ser clientes y esconden productos en fundas para sacarlos sin pagar.
"Ellos vienen a la tienda como si fueran los dueños", expresó la comerciante, quien aseguró que divulgará fotografías y videos para alertar a otros propietarios de negocios.
La afectada lamentó que personas jóvenes se dediquen a sustraer mercancías de establecimientos comerciales, especialmente por el esfuerzo económico que representa mantener un negocio y garantizar el sustento de los trabajadores.
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- "Yo he trabajado, sacrificio, sacrificio, ganando un chinchelito para mantener mi familia y para mantener a los empleados", manifestó.
Durante sus declaraciones, la comerciante insistió en la necesidad de que los propietarios de establecimientos permanezcan atentos a los movimientos de personas sospechosas y refuercen las medidas de prevención para evitar nuevas pérdidas.
Apoyo de motoconchistas
La mujer también agradeció públicamente a un grupo de motoconchistas de la zona de José Martí que, según relató, acudieron en su ayuda después del incidente.
"Me han apoyado mucho. Muchas gracias a ustedes", expresó al reconocer la solidaridad de quienes la asistieron.
La comerciante reiteró su preocupación por la seguridad de los establecimientos comerciales y de las personas que residen en los alrededores, ante el riesgo de que se produzcan otros hechos similares.