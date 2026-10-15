Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como "la Araña" fue ultimado por policías mientras caminaba solo por una calle del Distrito Nacional. Dos días después, sin velatorio ni multitud en el cementerio sus restos fueron sepultados.

El cadáver fue entregado a su hermana, Judith Estévez, la mañana de este jueves y antes del mediodía ya había sido sepultado en el cementerio Cristo Redentor, quien la noche antes de él morir le dio un consejo que pudo haberle salvado la vida.

"Lo enterramos desde que recibimos los restos, no lo velamos", comentó la hermana del reconocido antisocial, quien al momento de su fallecimiento era buscado mediante las órdenes de arresto núm. 0003-OCTUBRE-2026 y 941-2019-TREB00021, por su presunta vinculación con asaltos a mano armada y robos con violencia, según informó la Policía Nacional.

Familia le había pedido que se entregara

La última vez que Judith Estévez vio con vida a su hermano menor le pidió que se entregara. Aneury Santiago Cabrera Estévez había llegado a su casa cerca de la medianoche, se sentó en una escalera y le solicitó un cigarrillo.

Ella aprovechó para insistirle en que se pusiera a disposición de las autoridades, que lo buscaban por varios hechos delictivos.

La conversación terminó en una discusión. Aneury, conocido en su barrio como "la Araña", se negó a regresar a prisión y le pidió que lo dejara tranquilo. Al día siguiente murió tras ser baleado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el ensanche La Paz, del Distrito Nacional.

Judith no intenta ocultar su historial. Reconoce que robaba, consumía drogas y había pasado buena parte de su vida en prisión. Lo que cuestiona es la actuación de los agentes, quienes le dispararon sin mediar palabras, según quedó captado por cámaras de seguridad.

"Yo no defiendo lo mal hecho. Yo soy realista y digo la verdad que mi hermano era ladrón", expresó. "Ellos no tenían que matarlo así. Porque él tiene familia. Él tiene una hija que estudia medicina. Y él tiene dolientes".

Informe de la Policía

Luego de ultimarlo, la Policía Nacional (PN), a través de una nota de prensa, informó que Aneury Santiago Cabrera Estévez, alias «Piraña» y/o «Lucifer», falleció mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido de bala al presuntamente enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Dijo que, en la escena, técnicos de la Policía Científica ocuparon una pistola marca RETAY XR, calibre .380, un cargador y tres cápsulas del mismo calibre, que presuntamente portaba de manera ilegal.