La Policía recupera RD$1.5 millones en larimar que había sido robado en la Zona Colonial

Según la PN, Jesús Ramos Viñas habría contactado al comerciante con el supuesto interés de comprar piedras de larimar procesadas y semiprocesadas. ( CEDIDA POR LA PN. )

La Policía Nacional informó este jueves que recuperó mercancía de piedras de larimar valorada en 1.5 millones de pesos durante un allanamiento realizado junto al Ministerio Público en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional, tras una denuncia por presunto robo y estafa.

Por el caso, las autoridades condujeron a Fausto Omar Tiburcio Ramírez para fines de investigación, debido a su presunta vinculación con los hechos.

La intervención fue ejecutada por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos), mediante una orden judicial de allanamiento, como parte de las pesquisas iniciadas tras la denuncia del propietario de la mercancía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/whatsapp-image-2026-10-15-at-12817-pm-b571d3f7.jpeg Larimar que fue recuperado en el allanamiento. (CEDIDA POR LA PN.)

El robo

Según la denuncia, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2026, cuando Jesús Ramos Viñas habría contactado al comerciante con el supuesto interés de comprar piedras de larimar procesadas y semiprocesadas. Posteriormente, lo trasladó a un establecimiento ubicado en la calle Isabel La Católica, en la Zona Colonial.

El denunciante alegó que, una vez en el lugar, Ramos Viñas y otro individuo identificado como «Omar», quien presuntamente portaba un arma de fuego, lo despojaron de los productos.

También afirmó que fue retenido contra su voluntad y amenazado durante aproximadamente dos horas, mientras los implicados se negaban a devolver la mercancía y no realizaban el pago acordado.

Investigación en curso

La Policía informó que, tras las labores de inteligencia y seguimiento, recuperó la totalidad de los bienes reportados como sustraídos. Las investigaciones vinculan a Tiburcio Ramírez con el individuo conocido como «Omar».

El caso se investiga por presuntos hechos de robo, estafa y amenazas, así como por posibles infracciones a la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y a las disposiciones del Código Penal Dominicano que correspondan.

El hombre conducido y las evidencias recuperadas quedaron a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.